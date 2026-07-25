고우석, 등판하자마자 퇴장…억울함 표했지만 ‘글러브 이물질 사용 의혹’

사진=AP/뉴시스

미국프로야구 마이너리그에서 뛰는 고우석이 등판 과정에서 퇴장당했다. 이물질 사용 금지 규정 위반 의혹이 제기된 탓이다.

미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 소속 오른손 불펜 투수 고우석은 25일 미국 미네소타주 세인트폴 CHS 필드에서 열린 2026 미국프로야구 마이너리그 트리플A 정규리그 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와 홈 경기 2-3으로 뒤진 7회초에 팀 세 번째 투수로 등판했다.

공을 던지기도 전에 퇴장당했다. 심판이 마운드로 향하던 고우석의 양손과 글러브를 검사했다. 글러브 안쪽에 이물질이 있다며 다른 심판들을 불러 모았다. 심판들은 한동안 글러브를 살펴봤다. 이후 고우석에게 퇴장을 명령했고, 글러브를 압수했다.

고우석은 억울하다는 표정과 함께 마운드를 내려왔다. 미국프로야구는 2021년 투수들의 이물질 사용 논란이 잇따르자 경기 중 심판이 투수의 손과 글러브를 검사하는 제도를 도입했다. 손에 타르(송진) 등 끈적한 이물질을 묻히고 공을 던지면 회전수와 움직임 구속을 높일 수 있다. 검사 과정에서 이물질이 발견되면 즉시 퇴장 조처된다. 이후 징계 절차를 거쳐 통상 10경기 출장 정지 처분을 받는다.

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마이너리그 사무국은 아직 고우석에 관한 징계 여부를 공식 발표하지 않았다. 홈페이지 경기 기록엔 “고우석이 스티븐 호지스 주심으로부터 퇴장당했다”고 표기했다. 이날 중계진은 당시 상황에 대해 “심판들이 글러브 안쪽에서 뭔가를 발견한 것처럼 보인다”며 “정확히 어떤 문제가 있는지는 알 수 없지만, 이물질 규정을 위반했다면 출전 정지 징계가 뒤따를 것”이라고 말했다.

고우석은 최근 꿈에 그리던 빅리그에 데뷔했다. 2024년 미국에 진출한 뒤 오랜 기간 마이너리그를 떠돌다가 지난 8일 미네소타 빅리그 로스터에 합류했다. 지난 10일 클리블랜드전에서 데뷔의 꿈을 이뤘다. 한국 선수로 30번째 메이저리거가 된 순간이었다. 하지만 이후 21일 클리블랜드전에서 1이닝 3실점으로 부진해 다시 마이너리그로 내려갔다. 올 시즌 빅리그 4경기에서 1홀드 평균자책점 9.00을 기록했고, 마이너리그 27경기에 등판해 3승 1패 3홀드 4세이브 평균자책점 1.96을 작성했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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