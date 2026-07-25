‘호프’ 개봉 11일 만에 300만 고지, 올해 개봉작 4번째…호불호 갈려도 끄떡없다

나홍진 감독의 영화 ‘호프’(HOPE)가 300만 관객 고지를 넘겼다.
25일 배급사 플러스엠엔터테인먼트는 ‘호프’가 개봉 11일째인 이날 오후 1시 30분쯤 300만 관객을 돌파했다고 밝혔다. 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 100만, 200만 관객을 돌파한 데 이어 300만까지 넘어섰다. 영화 ‘왕과 사는 남자’, ‘군체’, ‘살목지’에 이어 올해 개봉작 중 네 번째로 300만 돌파 작품이다.
10일 연속 박스오피스 1위를 달리고 있는 ‘호프’는 여름 극장가 유일한 한국 영화 대작으로 화제성을 이어가며 개봉 2주차에도 한국 영화 예매율 1위 자리를 지키고 있다.
일부 관객 사이에서 호불호 논란도 나오지만 극장에서 볼만한 가치가 있는, 티켓값이 아깝지 않은 유일한 영화로 입소문을 모으고 있기도 하다. 극장 경험을 극대화하는 완성도와 기존 한국 영화에서 쉽게 볼 수 없었던 장르적 도전, 압도적인 스케일 등이 무엇보다 호평 포인트다.
영화는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 배우 황정민, 조인성, 정호연 등과 더불어 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 알리시아 비칸데르, 마이클 패스벤더 등 할리우드 배우도 힘을 더했다.
지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com
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