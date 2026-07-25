안산그리너스FC, 안산시청년센터와 맞손…다양한 스포츠 협력사업 공동 추진

사진=안산그리너스FC 제공

프로축구 K리그2 안산그리너스FC가 청년과 손잡고 스포츠 발전을 위해 뛴다.

안산이 지난 22일 안산 와~스타디움에서 안산시청년센터(상상스테이션·상상대로)와 지역밀착 업무협약(MOU)을 체결했다.

안산시청년센터(상상스테이션·상상대로)는 안산시 청년들의 자립과 성장, 문화·여가 활동을 지원하는 청년 거점기관으로, 다양한 청년 정책과 프로그램을 운영하며 지역 청년들의 사회참여 확대를 위해 힘쓰고 있다.

이번 협약은 안산 지역 청년 활동을 활성화하고 시민들의 스포츠 참여 기회를 확대해 시민의 삶의 질 향상과 지역사회 발전에 기여하기 위해 마련됐다. 양 기관은 각 기관이 보유한 자원과 역량을 바탕으로 지역사회 스포츠 발전과 청년 활동 활성화를 위한 다양한 협력사업을 공동 추진할 계획이다.

사진=안산그리너스FC 제공

안산은 기존 청소년 서포터즈 운영 경험을 바탕으로 안산시청년센터와 함께 청년 서포터즈 운영으로 사업 영역을 확대한다. 양 기관은 청년들의 참여를 확대하기 위한 지역밀착형 공동 프로그램을 기획·운영하는 한편, 협력사업의 성과를 지역사회에 널리 알릴 수 있도록 홍보 분야에서도 긴밀히 협력할 예정이다.

또한 안산은 안산시청년센터 이용 청년들을 대상으로 홈경기 입장권 할인 혜택을 제공해 스포츠 문화 향유 기회를 확대하고, 보다 많은 청년들이 경기장을 찾을 수 있도록 지원할 계획이다.

안산 김정택 단장은 "안산시청년센터와의 협약을 통해 지역 청년들이 스포츠를 더욱 가까이에서 경험하고 다양한 활동에 참여할 수 있는 기반이 마련돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력하며 청년과 시민이 함께 성장하는 지역밀착 구단이 될 수 있도록 다양한 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

전상혁 안산시청년센터(상상스테이션) 센터장과 문지원 안산시청년센터(상상대로) 센터장은 "이번 협약을 계기로 지역 청년들이 스포츠를 더욱 가까이에서 접하고 다양한 활동에 참여할 수 있는 기회가 확대되길 기대한다"며 "앞으로도 안산그리너스FC와 긴밀한 협력을 바탕으로 함께 성장하는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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