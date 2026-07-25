세계유산 ‘한국의 갯벌’ 더 넓어졌다…서산·고흥·여수·무안 포함해 확대 등재

전남 무안 탄도만 갯벌. 사진=국가유산청

2021년 세계유산으로 등재된 ‘한국의 갯벌’이 총 6개 구성요소로 크게 늘어났다.

부산 벡스코에서 열리고 있는 제48차 세계유산위원회는 25일 오전 회의에서 ‘한국의 갯벌’ 2단계 확대 등재를 최종 결정했다.

세계유산위원회는 “‘한국의 갯벌’은 생물다양성과 멸종위기종 보전의 중요성을 다루는 세계유산 등재 기준을 충족한다”고 평가했다.

그러면서 “황해 생태계와 동아시아-대양주 철새 이동 경로의 핵심 서식지로서 국제적으로 중요한 이동성 물새와 다양한 해양 생물의 보전에 기여한다”고 설명했다.

이에 따라 2021년 세계유산에 오른 서천·고창·신안·보성-순천 갯벌의 경계가 확대되고, 서산과 여수·고흥·무안 갯벌이 추가됐다. ‘한국의 갯벌’은 ▲보성-순천-여수-고흥갯벌 ▲ 신안-무안 탄도만 갯벌 ▲ 무안 함해만 갯벌 ▲ 고창갯벌 ▲ 서천갯벌 ▲ 서산갯벌 등 총 6개 구성요소로 이뤄진 연속유산으로 확대됐다.

유네스코 세계유산은 문화유산과 자연유산, 복합유산으로 나뉘며 ‘한국의 갯벌’은 자문기구 심사에서 기존의 경계를 확대하는 변경 승인 및 등재 권고 판단을 받았다.

한국이 세계유산의 경계를 대폭 수정하는 ‘중대한 경계 변경’(Significant modifications to the boundaries)에 나서는 건 이번이 처음이다. 세계유산은 이미 등재된 유산이라도 보호 구역을 크게 확대하거나 축소할 경우 신규 등재와 동일한 수준의 심사를 거쳐야 한다.

‘한국의 갯벌’은 멸종위기종 철새를 비롯해 생물 2400여 종이 살아가는 공간이다. 한반도 서남해안을 따라 이어진 갯벌은 펄, 모래, 암반 등 퇴적 환경이 다채로우며 매년 수백만 마리의 물새들이 머무르는 중요한 서식지다. 동아시아∼대양주를 잇는 철새 이동 경로의 중간 기착지이자 대체 불가능한 철새 서식지 보전에 기여하는 터전이기도 하다.



한국의 15번째 세계유산이자 2번째 자연유산이다. 한국의갯벌세계유산등재추진단에 따르면 이번에 확대된 세계유산 구역은 약 2만7975㏊이며, 유산을 보호하기 위한 완충 구역은 2만4795㏊에 이른다.

추진단은 확대 등재와 관련해 “이동성 물새의 서식 경로를 유기적으로 연결하고 황해 연안 갯벌의 전반적인 보호 체계를 강화해 생태적 연속성을 완성하는 과정”이라고 강조했다.

허민 국가유산청장은 등재 직후 “우리 갯벌의 생물다양성 보전 가치와 유산의 완전성을 한층 강화한 매우 뜻깊은 성과”라며 “이번 등재가 서해 생태계와 동아시아-대양주 철새 이동 경로의 보전을 위한 국제 협력을 더욱 확대하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

내년에는 조선의 수도였던 한양을 방어하기 위해 축조된 ‘한양의 수도성곽’이 세계유산 등재에 도전한다. 수도성곽에는 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 등이 포함된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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