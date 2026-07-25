‘이상윤♥’ 기희현, 군살 없는 비키니 자태…휴양지서 뽐낸 건강미 [스타★샷]

사진 = 기희현 SNS 계정

그룹 다이아 출신 기희현이 휴양지에서 늘씬한 비키니 자태를 공개했다.

기희현은 24일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 기희현 SNS 계정

사진 = 기희현 SNS 계정

공개된 사진 속 기희현은 푸른 바다를 배경으로 여유로운 시간을 만끽하고 있다. 브라운 컬러 비키니를 착용한 그는 군살 없는 보디라인과 탄탄한 복근, 길게 뻗은 각선미를 드러내며 건강미 넘치는 매력을 발산했다.

사진 = 기희현 SNS 계정

사진 = 기희현 SNS 계정

이어 브라톱 위에 걸친 슬리브리스 상의를 살짝 들어 올려 잘록한 허리 라인을 드러내는가 하면, 차량 안에서 음료를 즐기거나 편안하게 휴식을 취하는 모습으로 꾸밈없는 일상을 공유했다. 자연스러운 순간들 속에서도 세련된 분위기와 눈부신 비주얼을 자랑하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

한편 기희현은 2015년 그룹 다이아의 리더 겸 메인 래퍼로 데뷔했다. 2016년 엠넷 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101’에 출연해 최종 19위를 기록했으며, 팀 활동 종료 후에는 연예기획사 직원으로 근무 중인 것으로 알려졌다.

지난 6월에는 모델 이상윤과의 열애 사실을 직접 공개해 화제를 모았다. 이상윤은 지난해 채널A 연애 예능 ‘하트페어링’에 출연하며 얼굴을 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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