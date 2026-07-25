글로벌 스타들도 샤라웃…'K-브루노마스' 피크앤피치, 26일 화려한 국내 컴백

사진제공 = 꿈의엔진, 프라먼트

글로벌 시장에서 존재감을 자랑하고 있는 보컬 듀오 피크앤피치(Peak & Pitch)가 국내로 화려하게 돌아온다.

피크앤피치(이은성, 정사강)는 오는 26일 오후 6시 미니앨범 '말하지'를 발매한다. 2021년 발매한 'Iko Iko(아이코 아이코)' 이후 약 5년 만에 선보이는 신보다.

'말하지'는 누구나 매일 마주하는 감정을 가장 솔직한 방식으로 기록한 앨범이다. 특별한 콘셉트나 거창한 모티브 대신 음악을 좋아하는 두 사람이 만들어낸 꾸밈없는 노래들을 담는다. 더블 타이틀곡 '말하지'와 'Funky Like Me(펑키 라이크 미)'를 비롯해 'Your My Love (Afro Beat)(유어 마이 러브(아프로 비트))', '너와 둘이', '설레임', 'Sunshine Lover(선샤인 러버)', '너는 괜찮니' 등 7곡이 수록된다.

피크앤피치는 해외에서 일찌감치 주목받은 보컬 듀오다. 장르를 가리지 않는 다양한 커버 콘텐츠로 글로벌 팬들에게 입소문을 타며 '한국의 브루노 마스'라고 불리기도 한다. 인스타그램과 페이스북, 틱톡 등 SNS를 중심으로 인기를 끌며 누적 조회수 2611만 회를 기록했다. 글로벌 시장에서 이들의 컴백에 뜨거운 관심을 보이는 이유다.

글로벌 스타들의 샤라웃도 이어지고 있다. 커버 영상을 통해 수많은 원곡자로부터 호평 세례를 받아왔다. 나이지리아 레전드 듀오 피-스퀘어(P-Square)는 피크앤피치의 공식 계정을 직접 팔로우하고 커버 영상을 공유해 현지 미디어의 스포트라이트를 받았다.

또한 아프로비츠의 거장 투바바(2Baba), 노르웨이 팝스타 페더 엘리아스(Peder Elias), 스위스 싱어송라이터 니클레스(Nickless), 파푸아뉴기니 출신 아티스트 저스틴 웰링턴(Justin Wellington) 등이 피크앤피치의 커버 영상을 자신들의 SNS에 소개하며 극찬했다.

오프라인 러브콜도 이어졌다. 나이지리아 방송사 뉴스 센트럴 TV의 대표 프로그램 'Take 3(테이크 3)' MC가 직접 러브콜을 보내며 현지 방송가까지 사로잡은 피크앤피치의 글로벌 인기를 실감케 한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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