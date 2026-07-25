누에라, 게임 속 세계로 초대…'.exe' MV 티저 공개

그룹 누에라(NouerA)가 컴백을 앞두고 신곡 뮤직비디오 티저를 잇따라 공개하며 기대감을 키우고 있다.

누에라는 지난 24일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 '.exe'(이엑스이) 동명의 타이틀곡 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했따.

컴퓨터 화면 속으로 빨려 들어가며 시작하는 영상은 '틀린 누에라 찾기', '실루엣 퍼즐' 등 게임을 연상시키는 장면이 담겼다. 이후 멤버들은 컴퓨터 오류 창을 부수고 어딘가로 달려가며 본편 기대를 높였다.

두 차례에 걸쳐 '.exe' 뮤직비디오 티저를 공개한 누에라는 퍼포먼스와 멜로디를 일부 선보였다.

오는 27일 발매하는 이번 앨범은 컴퓨터 실행 파일을 의미하는 '.exe'란 키워드를 누에라만의 감성으로 재해석해, 좋아하는 사람을 향해 망설임 없이 직진하는 고백 작전을 담는다. 타이틀곡 '.exe'를 비롯해 'LOCKED IN'(락트인), 'W.T.F(un)'(왓더펀), 'LIFE IN COLOR'(라이프 인 컬러)까지 4곡이 담겼다.

'.exe'는 사랑하는 사람에게 닿기 위해 차원의 경계마저 뛰어넘는 질주를 재치있는 감성으로 풀어낸 곡이다. 설렘부터 강렬함까지 사랑의 다양한 순간을 담아낼 누에라의 고백 스토리가 관전 포인트다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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