‘핫 걸’ 키스오브라이프, 3년 연속 '워터밤' 달궜다

사진 = S2엔터테인먼트

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 워터밤에 3년 연속 출격하며 ‘핫 걸’을 입증했다.

키스오브라이프는 지난 24일 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 '워터밤 서울 2026' 무대에 올랐다.

이날 'Who is she'로 강렬한 포문을 연 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 히트곡 'Midas Touch', 'Igloo', 'Lips Hips Kiss', 'k bye', 'Lucky', 'Tell Me' 등을 연달아 선보이며 쿨하고 건강한 매력으로 호응을 끌어냈다.



대표 히트곡 'Sticky'로 현장의 열기를 최고조로 끌어올린 이들은 발매를 앞둔 신곡 'SWEAT'의 무대를 일부 깜짝 선공개하며 수천 명의 관객을 매료시켰다.

공연을 마친 이들은 소속사를 통해 "매년 '워터밤'을 통해 열정적으로 무대를 즐겨주시는 모습이 저희에게 큰 힘이 된다. 무더운 날씨에도 함께해 주신 분들께 감사하고 신곡 'SWEAT'도 많은 사랑을 부탁드린다"고 전했다.

키스오브라이프는 오는 8월 4일 세 번째 싱글 'SWEAT'을 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나설 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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