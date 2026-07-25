키스오브라이프 나띠, 무대 뒤에서도 독보적…‘핫걸’ 매력 폭발 [스타★샷]

사진 = 나띠 SNS 계정

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 멤버 나띠가 시선을 사로잡는 비주얼을 공개했다.

나띠는 24일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 나띠 SNS 계정

사진 = 나띠 SNS 계정

공개된 사진 속 나띠는 보디수트에 데님 쇼츠를 매치한 스타일링으로 독보적인 존재감을 드러냈다. 군살 없이 탄탄한 보디라인과 건강미 넘치는 실루엣은 물론, 자신감 넘치는 포즈와 여유로운 표정이 어우러져 특유의 당당한 매력을 배가시켰다.

사진 = 나띠 SNS 계정

사진 = 나띠 SNS 계정

또한 공연장 백스테이지에서 촬영한 모습과 다양한 순간을 담은 사진을 함께 공개하며 무대 안팎을 오가는 자연스러운 분위기를 전했다. 무대 위 카리스마와는 또 다른 편안한 매력까지 드러내며 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.

앞서 키스오브라이프는 같은 날 경기 고양시 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 개막 무대에 올랐다.

나띠는 멤버 쥴리와 함께 완성도 높은 퍼포먼스를 선보이며 관객들의 뜨거운 환호를 이끌었다. 강렬한 무대 연출과 에너지 넘치는 퍼포먼스로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

한편 나띠가 속한 키스오브라이프는 다음 달 4일 세 번째 싱글 '스웨트(SWEAT)'를 발매하며 컴백할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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