아홉, 오늘(25일) 필리핀 달군다…亞 투어로 1년 만에 재방문

그룹 아홉(AHOF)이 1년 만에 필리핀 마닐라를 다시 찾아 현지 팬들과 특별한 시간을 보낸다.

아홉은 25일과 26일 필리핀 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나에서 '2026 AHOF 1ST TOUR : THE FIRST SPARK(2026 아홉 1ST 투어 : 더 퍼스트 스파크'를 이어간다.

지난해 8월 첫 필리핀 팬 콘서트를 통해 포하(공식 팬클럽명)와 첫 만남을 가졌던 아홉은 약 1년 만에 정식 단독 콘서트로 현지 팬들과 재회한다.

미니 3집 'RUN TO YOU(런 투 유)' 발매 이후 진행되는 공연인 만큼 데뷔 앨범부터 신곡까지 아우르는 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 멤버들은 1년 만에 더욱 성장한 음악적 역량과 완전체 퍼포먼스로 마닐라의 밤을 뜨겁게 달군다는 계획이다.

아홉은 현재 'THE FIRST SPARK'로 아시아 팬들과 만남을 이어가고 있다. 지난 5월 서울에서 막을 올린 이 투어는 오사카와 도쿄, 쿠알라룸푸르 공연까지 마쳤다.

아시아 투어 다섯 번째 도시인 필리핀은 아홉의 높은 현지 인기를 확인할 수 있는 곳이다. 아홉은 지난해 마닐라에서 개최한 첫 팬 콘서트를 전석 매진시키며 현지의 뜨거운 관심을 입증한 바 있다.

연말에는 필리핀 최대 방송사 GMA가 주최한 '카푸소 카운트다운 투 2026'의 헤드라이너로 무대에 올라 온·오프라인에서 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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