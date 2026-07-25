박명수 ‘할명수’, 6년 만에 첫 여름방학…“잠깐 충전하고 올게”

사진 = 유튜브 채널 ‘할명수’

코미디언 박명수가 출연하는 JTBC 웹예능 ‘할명수’가 잠시 휴식기에 들어간다.

24일 유튜브 채널 ‘할명수’에는 ‘여름방학 안내’라는 제목의 공지가 게재됐다.

제작진은 “6년 동안 쉬지 않고 달렸으니까 잠깐 충전 좀 하고 올게”라며 휴식기를 알렸다. 이어 “할명수 복습하면서 기다리고 있어. 조회수 올라가는지 똑똑히 지켜본다”고 재치 있게 전했다.

또 “빅재미, 큰 웃음 준비해서 올게”라며 “돌아오면 보고 싶은 것들을 마구마구 댓글로 달아 달라. 여름 끝나기 전에 돌아오겠다”고 덧붙였다.

앞서 JTBC가 기업회생절차를 신청한 이후 일부 예능 프로그램을 둘러싸고 제작 중단설이 제기됐다. ‘할명수’ 역시 지난달 한 차례 촬영이 취소되면서 중단설이 불거졌지만, 당시 제작진은 “정해진 것은 없다”며 이를 부인한 바 있다.

앞서 JTBC의 회생절차 개시 신청 이후 예능 프로그램들은 잇따라 중단설에 휩싸였다. ‘할명수’ 역시 지난달 한 주 촬영이 취소된 바 있으나 촬영 중단설에 대해선 "정해진 것 없다"고 부인한 바 있다.

이후 약 한 달 만에 휴식기가 공식 공지되면서 팬들의 관심이 쏠리고 있다. 다만 제작진은 이번 휴식의 구체적인 이유는 밝히지 않았다. 일각에서는 JTBC의 경영 상황과 연관된 것 아니냐는 추측도 나오고 있지만, 현재까지 확인된 내용은 없다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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