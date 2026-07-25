알파드라이브원, 대세 흐름 타고 8월 24일 컴백한다

그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1)이 오는 8월 24일 컴백한다.

알파드라이브원은 25일 공식 SNS를 통해 미니 2집 ‘UNBREAKABLE : 少年BEAST’(언브레이커블 : 소년비스트)의 타이틀 시퀀스와 웹사이트 ‘BEAST ARCHIVE’를 공개하며 8월 24일 오후 6시 컴백을 확정했다.

새 앨범의 분위기를 엿볼 수 있는 공개된 타이틀 시퀀스는 한층 새로워진 비주얼의 멤버들이 차례로 등장했다. 함께 오픈된 ‘BEAST ARCHIVE’는 앨범 관련 콘텐츠를 탐색할 수 있는 아카이브 사이트로, 향후 공개될 프로모션을 예고했다.

알파드라이브원은 이번 컴백을 통해 ‘이머시브(Immersive) 시리즈’를 새롭게 선보인다. 타이틀 시퀀스와 ‘BEAST ARCHIVE’를 시작으로, 앨범 속 흥미로운 스토리를 다양한 콘텐츠로 풀어내며 알파드라이브원만의 몰입도 높은 독창적 서사를 본격적으로 확장해 나간다는 계획이다.

지난 1월 첫 번째 미니 앨범 ‘EUPHORIA’(유포리아)로 데뷔한 알파드라이브원은 밀리언셀러 등극을 비롯해 음악방송 4관왕, 시상식 신인상과 본상을 포함해 누적 5관왕을 기록했다. 데뷔 6개월 만에 3개 지역에서 데뷔 첫 글로벌 팬콘 투어를 성공적으로 마쳤고, 광고와 화보 등 분야에서도 활약을 이어가고 있다.

지난 5월 프롤로그 싱글 ‘No School Tomorrow’(노 스쿨 투모로우)를 통해 청량하고 자유분방한 매력까지 선보인 알파드라이브원은 이번 신보를 통해 한층 깊어진 서사와 확장된 음악적 스펙트럼을 펼칠 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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