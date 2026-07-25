‘PBA 초신성’ 김영원, 첫 2연속 우승 도전…128강서 김동문과 맞대결

사진=PBA 제공

프로당구 ‘초신성’ 김영원(18·하림)의 도전이 계속된다.

프로당구협회는 오는 26일부터 다음달 3일까지 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 프로당구 2026-27시즌 3차 투어 ‘친환경 건축자재 에스와이 PBA-LPBA 챔피언십’을 개최한다.

이번 투어에선 김영원이 2연속 우승을 달성할 수 있을지 관심이 집중된다. 김영원은 지난 2차 투어(하이원리조트 챔피언십)에서 ‘베트남 강호’ 응오딘나이(휴온스)를 세트스코어 4:2로 제압하고 통산 4번째 우승컵을 들어올렸다.

사진=PBA 제공

월드 챔피언까지 달성한 김영원이지만, 아직 그는 2개 투어 연속으로 우승을 차지한 적은 없다. 김영원은 이번 투어 128강에서 와일드카드 자격으로 대회에 참가하는 김동문(29)을 상대한다. 김동문은 이번 시즌 드림투어(2부) 개막전에서 4강에 오르며 눈도장을 찍었다. 김영원과 김동문의 맞대결은 29일 오후 11시에 펼쳐진다.

‘국내 강자’ 조재호(NH농협카드)와 강동궁(휴온스)은 ‘유망주’들을 상대한다. 조재호는 지난 시즌 드림투어 7차전 준우승자 임택동(32)과 맞대결을 가지며, 강동궁은 이번 시즌 드림투어 개막전 우승자 김도헌(24)을 마주한다. 조재호와 강동궁의 경기는 28일 오후 11시에 같이 진행된다.

지난 시즌 PBA 대상에 빛나는 ‘스페인 전설’ 다니엘 산체스(웰컴저축은행)는 29일 오후 11시 임동은을 상대한다. 지난 시즌 3회 우승과 2회 준우승을 차지했던 산체스의 이번 시즌 개막전(우리금융캐피탈 챔피언십)에서는 128강에서, 2차 투어 16강에서 탈락하며 자존심에 스크래치가 났다.

‘미스터 매직’ 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행)는 28일 오후 6시 문호범과 맞대결을 가지며, 개막전 우승자 조건휘(웰컴저축은행)은 29일 오후 1시에 조병찬과 격돌한다. 같은 시각 팀리그 1라운드 MVP 강민구(우리금융캐피탈)은 김규준을 상대한다. 최성원(휴온스)는 29일 오후 8시30분에 장병대를 만난다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]