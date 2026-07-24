WayV, 오는 9월 서울서 세 번째 콘서트 투어 포문

그룹 WayV(웨이션브이)가 오는 9월 서울 공연을 시작으로 세 번째 콘서트 투어의 대장정에 오른다.

쿤, 샤오쥔, 헨드리, 양양 4인이 참여하는 ‘2026 WayV CONCERT TOUR [BORN THIS Way]’는 오는 9월 12일과 13일 양일간 서울 강서구 KBS아레나에서 포문을 연다. 이후 요코하마를 비롯한 아시아 주요 도시를 찾을 예정이며, 세부 개최 지역은 추후 순차적으로 공개된다.

앞서 WayV는 지난 투어들을 통해 독보적인 음악과 압도적인 퍼포먼스를 선보이며 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 특히 중국 상하이 최대 규모 공연장인 메르세데스-벤츠 아레나 콘서트를 2년 연속 전석 매진시키는 등 막강한 티켓 파워와 인기를 입증한 바 있다.

특히 WayV가 오는 8월 10일 여덟 번째 미니앨범 ‘Vision Wings’(비전 윙스) 발매를 앞두고 있어, 이번 콘서트에서는 신곡 무대를 포함한 한층 풍성해진 세트리스트를 선보일 것으로 기대를 모은다.

투어의 시작을 알리는 서울 공연 예매는 온라인 예매처 티켓링크를 통해 진행된다. 오는 7월 30일 오후 8시 팬클럽 선예매가 진행되며, 일반 예매는 7월 31일 오후 7시에 각각 오픈된다.

한편, WayV는 컴백 사전 프로모션으로 오는 8월 2일(현지시간) 미국 뉴욕 센트럴 파크에서 열리는 대형 음악 페스티벌 ‘SummerStage’(서머스테이지) 무대에 오를 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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