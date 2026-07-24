샤이니 민호 ‘SM 런던 런’ 사건이 현실로…10월 개최

SM엔터테인먼트(이하 SM)가 아티스트와 팬이 함께 달리는 오프라인 러닝 페스티벌 ‘SMTOWN RUN CLUB 26’을 개최한다.

‘SMTOWN RUN CLUB 26’은 오는 10월 3일 인천 왕산 마리나항에서 전격 개최된다. 이번 행사는 지난해 7월 샤이니 민호가 SMTOWN 런던 공연 당시 SM 선후배 아티스트들을 대거 모아 런던 도심을 달린 이른바 ‘SM 런던 런’에서 아이디어를 얻어 기획된 첫 정식 러닝 페스티벌이다.

행사는 10월 3일 오전 10시 왕산 마리나항을 출발해 왕산교를 거쳐 다시 왕산 마리나항으로 돌아오는 10km 코스로 진행된다. 특히 레이스가 종료된 후에는 SM 소속 아티스트들의 특별 무대가 이어져 참가자들에게 화려한 피날레를 선사할 예정이다.

‘SMTOWN RUN CLUB 26’의 참가 신청은 오는 8월 6일부터 13일까지 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM)을 통해 진행된다. 행사와 관련된 자세한 정보는 공식 홈페이지와 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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