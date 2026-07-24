“일본 열도 사로잡는다”…에스파, 日 첫 미니앨범 ‘KISS N TELL’ 전격 공개

그룹 에스파(aespa)가 일본 첫 미니앨범을 발매하며 글로벌 음악팬들의 이목을 집중시키고 있다.

에스파는 24일 0시 각종 음악 사이트를 통해 일본 첫 미니앨범 ‘KISS N TELL’(키스 앤 텔)의 전곡 음원을 공개했다. 동시에 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀곡 뮤직비디오도 전격 선보였다.

타이틀곡 ‘KISS N TELL’은 경쾌한 피아노 사운드와 댄서블한 비트가 돋보이는 하우스 기반의 댄스 팝 장르다. 섬세한 코러스 하모니가 퓨처리스틱한 분위기를 자아내며, 가사에는 서로의 고민을 공유하며 깊어지는 유대감을 통통 튀는 팝 감성으로 담아냈다.

함께 공개된 뮤직비디오는 놀이공원을 배경으로 에스파 멤버들의 귀엽고 친근한 매력을 강조했다. 댄서들과 합을 맞춘 캐치한 포인트 안무와 청량감 넘치는 영상미가 시각적 즐거움을 선사한다.

이번 앨범에는 TV 애니메이션 ‘킬블루’ 오프닝 테마곡 ‘ATTITUDE’, 드라마 ‘첫입에 반하다’ OST ‘In Halo’를 포함해 총 6곡이 수록됐다. 우주 속 자신만의 궤도를 그려나가는 메시지의 ‘Orbit Pop’, 도발적이고 위트 있는 ‘Fangirl’, Y2K 무드의 몽환적인 R&B 곡 ‘Done with Rules’ 등 다채로운 스펙트럼의 음악을 만날 수 있다.

한편, 일본 첫 미니앨범을 선보인 에스파는 오는 8월 2일 미국 시카고 그랜트 파크에서 열리는 대형 음악 페스티벌 ‘2026 롤라팔루자 시카고’ 무대에 올라 글로벌 활약을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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