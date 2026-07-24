“정근우 vs 정훈” 출전권 둔 집안싸움…‘불꽃야구2’ 휘문고전 앞두고 주전 경쟁 파탄

스튜디오C1의 대표 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’가 고교야구 명문 휘문고등학교와의 일전을 앞두고 흥미진진한 탐색전을 펼친다.

오는 27일 오후 8시 공개되는 ‘불꽃야구2’ 11화에서는 시즌 7번째 승리를 노리는 불꽃 파이터즈가 휘문고와의 맞대결을 앞두고 진지하게 전열을 가다듬는 모습이 그려진다.

가장 치열한 관전 포인트는 정근우와 정훈의 내야 출전권 경쟁이다. 지난 직관 경기 선발에서 제외됐던 정근우는 출전을 향한 강한 의지를 불태운다. 하지만 정규직 전환을 노리는 알바생 정훈이 연습 타구로 담장을 넘기는 등 무력시위를 펼치며 압박에 들어간다. 김성근 감독의 눈도장을 찍기 위한 ‘정 家’네 치열한 경쟁의 승자가 누가 될지 기대를 모은다.

선배들을 향한 코치진의 반란도 웃음을 안길 예정이다. 김지수 코치는 히어로즈 시절 선배였던 이택근이 전력 분석에 의문을 표하자 ‘의심 금지령’을 내리며 회심의 일격을 가한다. 연륜 있는 베테랑들 사이에서 펼쳐지는 젊은 코치의 살아남기가 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

한편, 이번 경기는 휘문고 출신인 ‘캡틴’ 박용택에게 더욱 특별하다. 모교 선배인 김선우 해설위원과 함께 휘문고 투수진 인터뷰에 나선 박용택은 이닝당 볼넷 개수를 집요하게 체크하며 전력 파악에 집중한다. 이어 안타 여부를 두고 후배들에게 유쾌한 내기를 제안하며 특유의 입담과 친정팀 공략법을 예고했다.

불꽃 파이터즈와 휘문고의 한판승부는 오는 27일 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]