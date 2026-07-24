안성훈, 운전기사 겸 MC 변신…신규 웹예능 ‘밴라이브’ 25일 온다

TV CHOSUN의 대표 아이콘들이 차 안에서 라이브와 토크를 펼치는 신규 디지털 콘텐츠가 베일을 벗는다.

TV CHOSUN은 "드라이브 음악 라이브쇼 '밴라이브'가 오는 25일 낮 12시 공식 유튜브 채널 '미스&미스터트롯'을 통해 첫 공개된다"라고 밝혔다. '밴라이브'는 이동하는 차 안에서 라이브 연주와 솔직한 토크를 결합한 새로운 형식의 디지털 음악 콘텐츠다.

진행은 '극세사 보이스' 가수 안성훈이 맡는다. 안성훈은 '미스트롯 포유', '금타는 금요일' 등 TV CHOSUN 간판 프로그램에 출연하는 특급 게스트들의 출근길을 책임지는 운전기사이자 MC로 활약할 예정이다.

영광의 첫 게스트로는 '미스트롯4' 진(眞) 가수 이소나가 출동한다. 이소나는 이른 아침임에도 불구하고 1990년대 히트곡 메들리로 현장 분위기를 달군 데 이어, 신곡 '목련'에 담긴 의미와 가수 장윤정과의 인연 등 그간 밝히지 않았던 비하인드 스토리와 인생사를 솔직하게 털어놓았다.

연출을 맡은 남보라 PD는 "차 안이라는 색다른 공간에서 아티스트의 진솔한 이야기와 노래를 선사하는 프로그램"이라며 "이소나 편을 시작으로 다양한 장르의 아티스트들과 특별한 음악 여행을 이어갈 계획"이라고 전했다.

MC 안성훈 역시 "무대 위 가수가 아닌 '사람 이소나'의 진짜 모습을 담기 위해 노력했다"라며 기대감을 높였다.

한편, 안성훈과 이소나가 함께한 TV CHOSUN '밴라이브' 첫 회는 오는 7월 25일 낮 12시 유튜브 채널 '미스&미스터트롯'에서 만날 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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