신데리아, Isdra 리워크 업데이트 적용

신데리아 Isdra 업데이트 KV. 이미지=MyACG Studio

MyACG Studio는 자사가 개발하고 NPC Entertainment와 공동 퍼블리싱하는 다크 판타지 로그라이크 액션 게임 '신데리아(Cinderia)'​가 첫 번째 대규모 업데이트 'Isdra V0.6.10'​을 적용했다고 24일 밝혔다.

업체에 따르면 ‘신데리아’는 다크 판타지 동화풍 세계관을 배경으로 하는 로그라이크 액션 게임이다. 마녀가 세상을 불태운 이후 모든 문명이 잿더미가 된 세계에서 플레이어는 흑마법의 부식을 견뎌낸 생존자가 되어 멸망의 진실을 추적하게 된다. 서로 다른 전투 스타일을 지닌 4명의 플레이어블 캐릭터와 다양한 무기, 스킬, 장비를 조합해 자신만의 전투 빌드를 완성할 수 있는 것이 특징이다.

이번 업데이트는 얼리 액세스 출시 이후 이용자 피드백을 적극 반영해 진행한 첫 번째 대규모 개편이다. 신규 이용자가 보다 쉽게 게임에 적응할 수 있도록 초반 플레이 경험을 개선하는 한편 기존 이용자들에게는 더욱 깊이 있는 전투 전략과 빌드의 재미를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

가장 큰 변화는 플레이어블 캐릭터 'Isdra'​의 전면 리워크다. 기존의 방어 후 반격 중심 전투에서 벗어나 돌진과 방어, 반격을 자연스럽게 연결하는 보다 공격적인 전투 스타일로 재설계했다. 모든 적을 관통하는 돌진 공격을 추가했으며 'Shield Block'의 재사용 대기시간을 단축하고 완벽 방어 성공 시 전방의 투사체를 제거하는 동시에 짧은 무적 효과를 부여해 더욱 빠르고 박진감 있는 전투를 구현했다.

핵심 시스템도 새롭게 개편됐다. 기존 'Frost' 자원 시스템은 새로운 'Guard' 시스템으로 변경됐으며 방어 시 Guard를 소모하고 전투 중 자동으로 회복되는 방식으로 개선해 캐릭터 운용의 직관성을 높였다. 또한 완벽 방어 중심, 돌진 특화, 빙결 군중 제어, 투척 무기 활용, 처형 중심 등 다양한 전투 빌드를 구성할 수 있도록 신규 능력과 모듈도 대거 추가했다.

이와 함께 게임 전반에 대한 개선도 이뤄졌다. 메모리 사용량을 최적화해 장시간 플레이 시 발생할 수 있는 성능 저하를 개선했으며, 챕터2에는 신규 맵 10종을 추가했다. 또한 전설 아이템 드롭 시스템과 챕터4 더블 보스 전투, 2단계 마녀전 등 다양한 콘텐츠의 밸런스를 조정해 플레이 경험을 한층 향상시켰다.

MyACG Studio 관계자는 “신데리아 개발팀은 커뮤니티와의 적극적인 소통을 개발의 핵심 가치로 삼고 있다”며 “얼리 액세스는 이용자와 함께 게임을 완성해 나가는 과정이라고 생각한다. 출시 이후 약 3개월 동안 플레이 가능한 4명의 캐릭터를 모두 전면 리워크하고 100개 이상의 능력을 추가 및 개편했으며 신규 맵 24종과 신규 보스 2종, 고급 도전 모드까지 순차적으로 선보였다”고 말했다.

이어 “앞으로도 멀티플레이 모드와 새로운 플레이어블 캐릭터, 신규 보스를 비롯해 더욱 다양한 콘텐츠를 지속적으로 업데이트하고 메인 스토리와 세계관도 한층 완성도 높게 다듬어 나갈 계획이니 게이머분들의 많은 피드백을 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편 '신데리아'는 현재 스팀 얼리 액세스를 통해 서비스 중이며 7월 24일까지 20% 할인된 가격에 구매 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]