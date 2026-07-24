KBS “황영웅 OST, 논란과 별개…방송 삽입 어려운 상황이었다”

사진 = MBN

가수 황영웅이 참여한 드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST를 둘러싼 논란과 관련해 KBS가 공식 입장을 밝혔다.

KBS는 24일 시청자 청원 게시판을 통해 “제작진이 가수 황영웅의 주말드라마 ‘사랑을 처방해드립니다’ OST 참가 관련 소식을 접한 것은 드라마 종영까지 4회 남은 시점이었다”며 “당시에는 이미 마지막 회까지 방송에 사용할 OST를 포함한 음악 구성이 모두 확정되어 있었기 때문에, 황영웅에 대한 논란과 관계없이 해당 음원을 방송에 추가로 삽입하기 어려운 상황이었다”고 설명했다.

이어 “이러한 사유로 KBS는 드라마 제작사 및 OST 제작사에 황영웅의 음원은 드라마에 삽입될 수 없다는 점을 전달하였으며, 따라서 해당 음원에 드라마 OST 타이틀을 붙일 수 없다는 점도 명확히 했다”며 “일반적으로 드라마 OST는 방송에 삽입된 곡을 의미하기 때문입니다. 음원 발매는 음반제작사의 권리이므로, 해당 음원은 예정대로 발매된 것으로 알고 있으며, ‘사랑을 처방해 드립니다 OST’와 같은 설명은 없는 것으로 파악하고 있다”고 덧붙였다.

앞서 황영웅이 가창한 노래가 드라마 OST로 사용된다는 소식이 전해지면서 이를 둘러싼 찬반 논란이 이어졌다. 사생활 논란 등을 이유로 반대하는 시청자들과 황영웅의 활동을 응원하는 팬들의 의견이 맞서며 갑론을박이 벌어졌다.

이에 대해 KBS 측은 “황영웅에 대한 논란과 별개로 KBS가 ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST로 승인한 사실이 없는 음원을 마치 공식 OST처럼 홍보한 사실에 대해 드라마 제작사 및 OST 제작사에 공식적으로 문제를 제기한 상태”라고 밝혔다.

OST 제작사 냠냠엔터테인먼트는 “당사는 황영웅의 OST 가창 섭외 당시 기존 논란이 됐던 부분들에 있어 충분히 검토한 결과 가창 참여에는 문제가 없다고 판단해 섭외를 진행했다”며 “특정 사안을 임의로 판단하기보다 음악적 역량과 가창력을 중심으로 검토했으며 많은 리스너들에게 들려드릴 가치가 있는 목소리라고 판단했다”라고 설명했다.

한편 황영웅은 2023년 MBN ‘불타는 트롯맨’ 유력 우승 후보였지만 학교폭력 등 각종 의혹이 제기되면서 프로그램에서 하차했다. 황영웅 측은 지난 1윌 “학창 시절 친구들 사이의 다툼이나 방황은 있었을지언정, 특정인을 지속적으로 괴롭히거나 보도된 바와 같은 가학적인 행위를 한 사실이 없다”며 학교폭력 의혹을 부인한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]