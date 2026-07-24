한문화재단

인공지능이 외국어 교육 현장을 어떻게 바꾸고 있는지를 두고 한국과 베트남 연구자들이 다낭에 모였다.

한문화재단(이사장 김준일)은 24일 베트남 다낭대학교에서 '인공지능 시대 한국어교육의 패러다임 전환'을 주제로 심포지엄을 열었다고 이날 밝혔다.

25일까지 양일간 개최되는 이번 심포지엄은 한문화재단의 해외 한국어 교육을 지원하는 '베트남 차세대 한국어 교육자 온라인 공부 모임' 프로그램으로, 프로그램이 시작된 첫 해인 2024년도에는 20여 명, 2025년에는 30여 명, 그리고 3회를 맞는 올해 50여 명으로 한문화재단의 해외 한국어 교육을 지원하는 주요 사업으로 꾸준히 성장해 왔다.

재단은 심포지엄 개막에 앞서 다낭대 외국어대학부와 업무협약을 맺었다. 학술행사 공동 개최, 교재·출판물 편찬, 그리고 베트남 전국 단위의 한국어 교육자 네트워크 구축이 협약의 골자다. 그동안 온라인 스터디 모임 형태로 운영해 온 재단의 베트남 사업이 현지 대학이라는 거점을 확보한 셈이다.

행사에는 한문화재단 김준일 이사장과 다낭대학교 외국어대학부 응우옌 반 롱 학장 및 부학장을 비롯해 국제협력실 실장, 베트남 한국어 교육자 모임 회원 40여 명 등 내 외빈 50여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

발표는 대부분 현장 교사와 연구자들이 실제로 부딪히는 문제를 다뤘다. 하노이대 Ba Thị Nga는 무역계약서를 한국어-베트남어로 옮길 때 기계번역과 AI 번역이 각각 어떤 오류를 내는지 비교했고, 락홍대 Nguyen Hoang Kim Ngan은 학생들이 AI를 쓸수록 학습 동기가 올라가는지를 'AI 자기효능감'과 'AI 불안'이라는 두 변수로 갈라 봤다.

호치민시 국립대 인문사회과학대 Nguyen Thi Hanh Dung은 중급 말하기 수업의 준비 단계에서 챗GPT와 제미나이가 각각 어떤 비계(scaffolding) 역할을 하는지 살폈다. 다낭대 Tuong Thi Hoang Nga·Tran Le Bao Han은 AI 튜터를 접목한 초급 학습자용 말하기 전략 모형의 효과를 검증한 결과를 내놨다.

온라인 세션에서는 서울대 캣츠랩 김성우 작가가 'AI의 부상과 읽기·쓰기 교육의 방향'을 주제로 특강했고, 소설가 김남일(익천문화재단 길동무)이 'AI 시대의 한국문학 교육' 토론을 진행했다.

행사 후반에는 재단이 추진 중인 '베트남인 한국어 학습자를 위한 기초 한자 사전' 편찬 진행 상황도 공유됐다.

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김준일 이사장은 "인공지능이라는 새로운 시대적 요구에 발맞추어 혁신적인 교육 모델을 만들고, 글로벌 인재를 양성하는 대학과의 협력은 한국과 베트남 양국의 언어와 문화교류가 한 층 더 깊어지는 든든한 동반자가 될 것"이라며 "챗GPT를 비롯한 인공지능 기술의 발전이 언어 교육의 패러다임을 근본적으로 변화시키고 있는 흐름 속에서, 이번 심포지엄이 미래 한국어 교육의 든든한 이정표가 될 것"이라고 말했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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