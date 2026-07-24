권성준, 장원영과 의외의 케미 자랑…“닮은 점 많지만 종족은 달라” [스타★샷]

사진 = 권성준 SNS 계정

셰프 권성준이 장원영과의 특별한 공통점을 공개하며 훈훈한 친분을 드러냈다.

권성준은 24일 자신의 SNS에 “ENTJ+임수+O형(닮은 게 많지만 종족은 다른) 조합이라 그런지 언제나 편안하고 즐거운 원영님과의 촬영”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 권성준 SNS 계정

공개된 사진에는 권성준과 장원영이 함께 촬영에 나선 모습이 담겼다. 장원영은 권성준을 바라보며 다정한 눈빛을 보내 훈훈한 분위기를 자아냈다. 특유의 인형 같은 비주얼과 독보적인 아우라로 시선을 사로잡으며 변함없는 미모를 뽐냈다.

권성준 역시 장원영 옆에서 자연스럽게 포즈를 취하며 편안한 케미를 보여줬다. 두 사람은 밝은 분위기 속에서 친근한 모습을 선보이며 팬들의 관심을 모았다.

한편 권성준은 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’와 tvN ‘언더커버 셰프’ 등에 출연하며 활발한 방송 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]