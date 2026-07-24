남주혁, 서울아산병원에 1억 원 기부…누적 5억 원 ‘선한 영향력’

사진 = 페이블컴퍼니

배우 남주혁이 서울아산병원에 1억 원을 기부하며 꾸준한 나눔을 이어갔다.

24일 소속사 페이블컴퍼니에 따르면 남주혁은 올해도 서울아산병원에 1억 원을 기부했다. 이로써 그가 서울아산병원에 전달한 누적 기부금은 총 5억 원으로 늘어났다.

이번 성금은 소아·청소년 환자의 진료 환경 개선을 비롯해 의료진 연구와 교육, 중증 환자의 재택 치료와 완화의료, 환아와 가족을 위한 정서 지원 및 통합 케어 등 어린이병원 지원 사업에 사용될 예정이다.

남주혁의 기부가 의미 있는 이유는 일회성이 아닌 꾸준한 나눔이라는 점이다. 그는 2018년부터 매년 서울아산병원에 기부를 이어오며 어린이 환자들의 치료 환경 개선에 힘을 보태왔고, 올해 기부까지 더해 누적 기부액 5억 원을 달성했다.

남주혁은 그동안 도움이 필요한 곳에 지속적으로 온정을 전해왔다. 학창 시절 장학금 지원을 받았던 경험을 바탕으로 모교인 수원 수일고등학교에 장학금을 기부했으며, 산불 피해 복구를 위한 성금 마련에도 동참하는 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

한편 남주혁은 넷플릭스 시리즈 ‘동궁’에서 구천 역을 맡아 액션과 감정 연기를 선보이고 있다. 이어 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘코드’ 출연까지 확정하며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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