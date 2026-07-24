싱어송라이터 디엔(d&), 오늘(24일) 청량한 썸머 록 ‘LUNAPOLIS’ 전격 발매

싱어송라이터 디엔(d&)이 청량한 여름 감성을 담아낸 신곡으로 돌아온다.

디엔(d&)의 신곡 'LUNAPOLIS'는 24일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 전격 공개된다. 이번 신곡은 시원한 기타 사운드와 경쾌한 리듬이 돋보이는 일본 록 스타일의 업템포 트랙으로, 별빛 아래 도시에서 느닷없이 떠나고 싶어지는 청춘의 혼란한 내면을 다뤘다.

특히 한여름의 투명하고 경쾌한 사운드와 대비되는 복잡한 감정선이 곡 전체를 입체적으로 입혔다. 한국어와 영어, 일본어가 뒤섞인 가사는 제어하기 힘들 만큼 빠르게 끌려가는 마음의 속도를 섬세하게 묘사해 들을수록 몰입감을 더한다.

그간 매 앨범 직접 작사에 참여하며 자신만의 고유한 음악적 서사를 구축해 온 디엔(d&)은 이번 'LUNAPOLIS'에서도 특유의 개성과 감각적인 언어를 아낌없이 녹여냈다.

청량한 록 사운드로 색다른 변신을 시도한 디엔(d&)이 신곡 'LUNAPOLIS'를 통해 보여줄 새로운 음악적 행보에 리스너들의 관심이 집중된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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