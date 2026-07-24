나인뮤지스 출신 이유애린, 사우나서 포착된 반전 근황…여전히 놀라운 비주얼 [스타★샷]

사진 = 이유애린 SNS 계정

그룹 나인뮤지스 출신 이유애린이 여유로운 사우나 일상을 공개하며 변함없는 매력을 뽐냈다.

이유애린은 지난 23일 자신의 SNS에 “사우나 중독 될거같아효”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 이유애린 SNS 계정

사진 = 이유애린 SNS 계정

공개된 사진 속 이유애린은 블랙 튜브톱 차림으로 사우나를 즐기며 여유로운 시간을 보내고 있다. 편안한 휴식 공간에서도 슬림한 실루엣과 균형 잡힌 보디라인이 돋보이며 꾸준한 자기관리 면모를 드러냈다.

특히 자연스럽게 드러난 가녀린 라인과 탄탄한 비율이 시선을 사로잡았으며, 얼굴에 패치를 붙인 채 장난스러운 표정을 짓는 모습에서는 친근하고 유쾌한 매력을 발산했다.

한편 이유애린은 2010년 나인뮤지스 원년 멤버로 데뷔해 활동했으며, 2016년 소속사와의 계약 만료 후 멤버 민하와 함께 미니 5집 ‘로스트(LOST)’ 활동을 끝으로 팀을 탈퇴했다. 현재는 SNS를 통해 팬들과 일상을 공유하며 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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