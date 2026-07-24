육중완밴드 강준우 아들 우주, 25주 690g→3.18kg 성장…감동의 100일

사진 = 강준우 SNS 계정

육중완밴드 멤버 강준우가 병원에서 아들의 백일을 맞이한 근황을 전했다.

강준우는 24일 자신의 SNS에 “안녕하세요. 오늘 우주가 태어난 지 100일을 맞이했습니다”라는 글과 함께 아들의 근황을 공개했다.

그는 “4월 16일 25주 690g으로 태어난 우주가 여러분들의 응원과 사랑덕분에 3.18㎏으로 100일을 맞이했다”며 “작게 낳아서 크게 키우라는 말씀 잊지 않고 건강하게 키우겠다. 다음에도 또 좋은 소식으로 찾아오겠다. 감사하다”고 전했다.

함께 공개된 사진에는 병원에서 아들의 백일을 기념하는 강준우 부부의 모습이 담겼다. 방역 가운을 착용한 채 조심스럽게 아들을 만나는 모습이 눈길을 끄는 가운데, 건강하게 성장한 아이를 바라보는 부부의 얼굴에는 행복한 미소가 가득했다.

소식을 접한 누리꾼들은 “정말 무럭무럭 잘 자랐네요”, “건강하게 쑥쑥 크렴”, “백일 축하합니다” 등 축하와 응원의 메시지를 전했다.

한편 강준우는 2016년 5월 결혼했다. 그는 지난 5월 자신의 SNS를 통해 아들 강우주의 출산 소식을 알리며 “우주는 양수과소증과 태반조기박리로 인해 25주, 690g의 아주 작은 초극소미숙아로 태어났다”고 밝혔다.

이어 “초반에 큰 고비가 있었지만 지금은 신생아중환자실 인큐베이터에서 무럭무럭 자라 몸무게가 1㎏을 넘겼다”고 전했으며, 지난 7월 3일에는 “아들이 인큐베이터에서 나와 뚜껑 없는 ICS에 들어갔다”며 회복 중인 근황을 공개한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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