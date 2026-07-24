파우, 5인 5색 청량+카리스마…‘플레이버’ MV 티저 포스터

컴백을 앞둔 그룹 파우(POW)가 뮤직비디오 티저 포스터를 공개하며 컴백 분위기를 예열했다.

파우는 24일 공식 SNS를 통해 오는 28일 발매되는 새 싱글 앨범 ‘FLAVOR’의 뮤직비디오 티저 포스터를 공개했다.

포스터 속 다섯 멤버는 옐로우와 그린, 블루 등 파스텔톤 의상을 소화하며 청량한 스타일링을 선보였다. 화사한 컬러감과 세련된 분위기로 여름의 싱그러움을 담아냈으며, 한 장의 뷰티 화보를 연상시키는 완성도를 자랑했다. 이들은 각기 다른 색깔을 드러내면서도 ‘FLAVOR’라는 앨범명처럼 5인 5색의 멋과 맛을 자연스럽게 표현했다.

파우는 이번 싱글 앨범을 통해 약 6개월 만에 가요계에 복귀한다. 리더 요치가 전곡 프로듀싱을 맡았다. 팀만의 청량한 감성을 ‘POW Beauty Factory’라는 콘셉트로 풀어냈다.

컴백 활동 후 파우는 ‘2026 POW CONCERT TOUR : COLOR ON’을 통해 서울을 시작으로 부다페스트, 베를린, 암스테르담, 밀라노 등 유럽 주요 도시를 찾는 글로벌 투어를 진행할 예정이다. 새 싱글 ‘FLAVOR’로 한층 성장한 음악성과 퍼포먼스를 선보인 뒤 글로벌 행보에 더욱 박차를 가한다는 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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