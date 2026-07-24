뉴진스 소속사 어도어, 국내 보이그룹 오디션 연다

그룹 '뉴진스'가 소속된 하이브 뮤직그룹 레이블 어도어(ADOR)가 국내 전역의 숨은 원석들을 찾아 나선다고 24일 밝혔다.

글로벌 무대를 관통하던 시선을 다시 '지금, 여기'의 한국으로 거두어들여 첫 단독 국내 보이그룹 오디션을 연다.

'ADOR BOYS AUDITION in KOREA' 포스터. 어도어 제공

'어도어 보이즈 오디션 인 코리아(ADOR BOYS AUDITION in KOREA)'라는 타이틀을 단 이번 오디션 여정의 지도는 전국을 아우른다.

오는 8월1일 서울에서 포문을 연 뒤 2일 광주, 12일 제주, 14일 대전, 16일 원주, 29일 대구, 30일 부산 등 총 7개 도시를 훑는다. 여름방학이라는 시공간적 계절감을 타고, 전국 각지에 흩어진 소년들의 순수한 가능성을 직접 스치겠다는 구상이다.

이번 오디션은 2007년 이후 출생한 남자라면 누구나 지원 가능하다. 지원 분야에 제한은 없다. 장르 구분 없이 자신이 가진 재능을 자유롭게 펼치면 된다. 오디션장의 문턱도 낮췄다. 온라인을 통해 사전 접수를 마친 지원자 전원이 심사위원과 직접 마주하는 대면 오디션의 기회를 갖는다.

한편 뉴진스는 민지, 하니, 해린, 혜인 4인 체제로 콘텐츠를 공개 중이다. 조만간 신곡을 발표하는 것이 아니냐는 예상도 나온다. 뉴진스의 마지막 신곡은 지난 2024년 여름 발매된 일본 데뷔 싱글 '슈퍼내추럴(Supernatural)'이다.

<뉴시스>

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