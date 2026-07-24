50일 넘게 멈춘 체육 행정…대한체육회 “더 이상의 피해, 묵과하지 않겠다”

사진=뉴시스

대한체육회(회장 유승민)가 나선다. 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 출입 제한이 50일 넘게 이어지고 있는 상황. 입주 회원종목단체의 행정 공백이 길어지고 있는 만큼 다음 주 중 사무 공간 복귀를 재추진한다. 대한체육회는 국가배상청구를 포함한 법정 대응도 고려하고 있다.

핸드볼경기장에 입주해 있는 9개 회원종목단체 임직원들은 지난 6월5일 이후 사무실에 출입하지 못하고 있다. 사무실 내 주요 집기와 업무자료를 반출하기는커녕, 관계기관 협조를 통해 회계업무 정도만 일부 재개했다. 임시 사무공간을 마련해 최소한의 업무만 유지하고 있다.

차질이 크다. 국내외 대회 운영과 국가대표 선수 지원, 지도자 자격관리, 국제교류 및 행정업무 등을 처리하기 어렵다. 오는 9월 개막하는 ‘2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)’ 준비도 원활하지 않다. 나아가 대학 입시와 취업 등에 필요한 경기실적증명서 발급을 비롯한 각종 행정서비스가 지연되는 등 피해는 선수와 학생, 지도자는 물론 국민에게까지 이어지고 있다.

대한체육회는 그동안 임시 사무 공간 확보와 관계기관 협의, 긴급 행정지원 등을 지원했다. 다만, 이러한 임시조치만으로는 정상적인 체육행정을 수행하는 데 한계가 있다고 판단했다. 회원종목단체가 본래의 사무공간으로 복귀해 정상 근무를 재개할 수 있도록 도울 방침이다.

대한체육회는 재진입에 앞서 관계기관에 안전 확보와 질서유지를 위한 협조 및 현장에서 불필요한 충돌이 발생하지 않도록 사전 협의를 진행하고 있다. 아울러 정부와 관계기관에 실질적이고 책임 있는 해결방안을 마련해 줄 것을 촉구했다. 법률 검토도 진행하고 있다. 자문 결과를 토대로 피해 회원종목단체 규모 집계와 함께 구체적인 대응 방침을 확정할 계획이다.

유승민 회장은 “체육인은 이번 사태의 당사자가 아니라 가장 큰 피해자”라며 “더 이상 체육인의 희생과 피해를 묵과하지 않겠다. 개표소 설치·관리 과정에서 발생한 손해에 대해서는 선거관리위원회 등을 상대로 국가배상청구를 추진하고, 사무 공간 출입을 지속적으로 방해한 행위에 대해서도 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 단호하게 취하겠다”고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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