허리 통증 지속된다면…척추관 협착증, 양방향 척추내시경 적용 대상은

SNS나 유튜브를 보다 보면 ‘앉기만 해도 허리가 편해진다’는 기능성 의자나 자세교정기, 허리 쿠션 광고에 나도 모르게 눈길이 간다. 비싼 의자로 바꾸고 등받이와 발 받침대까지 갖췄지만, 여전히 허리가 뻐근하거나 엉덩이와 다리까지 저린 사람도 적지 않다. 이때 통증의 원인을 잘못된 자세나 부족한 장비에서만 찾다 보면 정작 척추질환을 놓칠 수 있다.

허리 통증과 함께 다리 저림이나 감각 저하가 나타나고, 조금만 걸어도 다리가 당겨 자주 쉬어야 한다면 허리디스크나 척추관 협착증에 따른 신경 압박을 의심해야 한다. 초기에는 약물·물리·운동치료 등 보존적 치료로 증상을 조절할 수 있지만, 통증이 지속되거나 근력 저하와 보행장애가 나타날 경우에는 수술적 치료까지 고려할 수 있다.

과거 척추 수술은 절개 범위와 회복 기간에 대한 부담으로 치료 시기를 미루는 환자도 적지 않았다. 최근에는 절개와 조직 손상을 줄이는 최소침습 수술법이 활용되면서 환자의 상태와 병변에 따라 양방향 척추내시경 수술도 치료 선택지로 고려되고 있다.

양방향 척추내시경 수술은 병변 부위에 1㎝ 미만의 절개를 두 곳 낸 뒤 한쪽에는 내시경을, 다른 한쪽에는 수술기구를 삽입해 진행한다. 의료진은 내시경 화면으로 신경과 혈관, 디스크와 협착 부위를 확인하면서 신경을 압박하는 조직을 제거한다. 절개 범위가 비교적 작고 정상 근육과 인대의 손상을 줄일 수 있다는 장점이 있지만, 모든 환자에게 적용되는 것은 아니어서 병변의 위치와 범위, 척추 불안정성 등을 종합해 수술 방법을 결정해야 한다.

양희석 서울바른세상병원 원장에 따르면 양방향 척추내시경 수술은 허리디스크와 척추관·추간공 협착증, 재발성 디스크 등에 적용할 수 있다.

그는 “보존적 치료에도 통증이 지속되거나 반복적으로 재발하는 환자, 고령이나 만성질환으로 개방형 수술이 부담스러운 환자에게 치료 선택지가 될 수 있다”고 말했다.

이어 “수술은 약 5㎜ 크기의 통로 두 개를 만든 뒤 내시경으로 병변을 확인하면서 신경을 압박하는 조직을 제거하는 방식이다. 절개와 정상 조직 손상이 비교적 적어 출혈과 수술 후 통증을 줄이고 회복 기간을 단축할 수 있다”고 설명했다. 다만 적용 가능 여부와 입원 기간은 병변의 범위와 환자의 건강 상태에 따라 달라진다.

수술 후에는 일정 기간 보조기를 착용하고 무거운 물건을 들거나 허리를 비트는 동작을 피해야 한다. 운동은 상처와 신경 회복 상태를 확인한 뒤 의료진의 안내에 따라 단계적으로 시작하는 것이 바람직하다.

허리디스크는 무엇보다 예방이 중요하다. 장시간 같은 자세를 유지하기보다 틈틈이 허리를 펴주는 스트레칭을 하고, 의자에 앉을 때는 허리를 곧게 세우는 습관을 들이는 것이 도움이 된다. 평소 복부와 허리 주변 근육을 강화하는 코어 운동과 규칙적인 걷기 운동을 병행하면 척추에 가해지는 부담을 줄일 수 있다. 체중 관리와 금연 역시 디스크의 퇴행성 변화를 늦추는 데 도움이 될 수 있다.

양희석 원장은 "양방향 척추내시경 수술은 최소 절개를 통해 정상 조직의 손상을 줄이면서도 병변을 직접 확인해 보다 정밀하게 치료할 수 있는 수술법"이라며 "다만 모든 허리디스크 환자가 수술 대상은 아니므로 충분한 진단을 통해 보존적 치료 여부와 수술 필요성을 정확히 판단해야 한다”고 말했다.

이어 “허리 통증과 다리 저림이 반복되거나 근력 저하 같은 신경 증상이 나타난다면 치료 시기를 놓치지 말고 척추 전문의를 찾아 정확한 진단을 받아야 한다"고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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