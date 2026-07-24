에스파, 日서 청량한 하우스 팝…'키스 앤 텔'

초신성 그룹 '에스파(aespa)'가 24일 0시 일본 첫 미니앨범 '키스 앤 텔(KISS N TELL)' 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오(MV)를 공개했다.

타이틀곡 '키스 앤 텔(KISS N TELL)'은 경쾌한 피아노와 댄서블한 비트가 어우러진 하우스 기반의 댄스 팝이다. 서로의 고민을 나누며 깊어지는 유대감을 팝 감성으로 풀어냈다. 놀이공원을 배경으로 한 뮤직비디오는 에스파 특유의 청량한 영상미와 포인트 안무를 담았다.

에스파. SM엔터테인먼트 제공

이번 앨범에는 애니메이션 오프닝곡 '애티튜드(ATTITUDE)', 드라마 오리지널 사운드 트랙(OST) '인 헤일로(In Halo)'를 포함해 '오르빗 팝(Orbit Pop)', '팬걸(Fangirl)', '던 위드 룰스(Done with Rules)' 등 총 6곡이 수록됐다.

한편, 에스파는 오는 8월2일 미국 시카고 그랜트 파크에서 열리는 '2026 롤라팔루자 시카고' 무대에 오른다.

<뉴시스>

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