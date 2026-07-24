에스파, 日서 청량한 하우스 팝…'키스 앤 텔'

초신성 그룹 '에스파(aespa)'가 24일 0시 일본 첫 미니앨범 '키스 앤 텔(KISS N TELL)' 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오(MV)를 공개했다.
타이틀곡 '키스 앤 텔(KISS N TELL)'은 경쾌한 피아노와 댄서블한 비트가 어우러진 하우스 기반의 댄스 팝이다. 서로의 고민을 나누며 깊어지는 유대감을 팝 감성으로 풀어냈다. 놀이공원을 배경으로 한 뮤직비디오는 에스파 특유의 청량한 영상미와 포인트 안무를 담았다.
이번 앨범에는 애니메이션 오프닝곡 '애티튜드(ATTITUDE)', 드라마 오리지널 사운드 트랙(OST) '인 헤일로(In Halo)'를 포함해 '오르빗 팝(Orbit Pop)', '팬걸(Fangirl)', '던 위드 룰스(Done with Rules)' 등 총 6곡이 수록됐다.
한편, 에스파는 오는 8월2일 미국 시카고 그랜트 파크에서 열리는 '2026 롤라팔루자 시카고' 무대에 오른다.
<뉴시스>
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]