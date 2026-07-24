결혼정보회사 듀오, 누적 결혼회원 5만4000명 돌파…결혼 목적 만남 지원

사진=듀오

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)는 누적 결혼회원이 현재 5만4428명으로 집계됐다고 24일 밝혔다.

듀오에 따르면 2024년 누적 결혼회원 5만명을 넘어선 이후에도 혼인 사실이 확인된 회원이 꾸준히 추가되면서 누적 수치가 증가했다.

듀오는 지난 2001년부터 회원의 실제 혼인 여부를 확인한 뒤 결혼회원으로 집계하고 있다. 담당 매니저가 청첩장이나 웨딩 사진 등을 확인하거나 회원과의 통화, 문자 등을 통해 혼인 사실을 확인한 경우에 한해 통계에 반영하는 방식이다.

최근 3년간 결혼회원 수를 기준으로 환산한 결과 하루 평균 약 7명의 회원이 결혼한 것으로 나타났다. 만남 이후 실제 결혼까지는 일정한 교제 기간을 거치는 것으로 조사됐다.

듀오의 ‘2025 성혼커플 분석 보고서’에 따르면 결혼회원들은 첫 만남 이후 평균 15.7개월의 교제 기간을 거쳐 결혼한 것으로 집계됐다. 단순한 만남의 횟수뿐 아니라 교제를 통해 서로의 가치관과 결혼관을 확인하는 과정이 이어지는 것으로 볼 수 있다.

듀오는 결혼을 고려하는 회원 간 만남을 지원하기 위해 자체 개발한 ‘DMS(Duo Matching System)’를 운영하고 있다. 회원의 기본 정보와 배우자 선택 기준 등을 매칭 과정에 활용하며, 커플매니저 상담을 함께 진행한다.

이와 함께 회원 1명을 2명의 커플매니저가 지원하는 ‘2 in 1 매칭 시스템’을 운영해 상담부터 매칭까지 전반적인 과정을 관리하고 있다.

듀오 관계자는 “결혼을 고려하는 과정에서 개인마다 중요하게 생각하는 가치와 배우자 선택 기준에는 차이가 있다”며 “앞으로도 회원 개개인의 결혼관과 선호를 고려한 만남을 지원하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]