셰프애찬, 통꽃게 직접 손질한 여름철 밥도둑 ‘수제양념게장’ 선봬

사진=셰프애찬

프리미엄 집밥 브랜드 셰프애찬이 여름철 입맛을 돋워줄 신제품 ‘수제양념게장’을 출시했다고 24일 밝혔다.

업체에 따르면 수제양념게장은 매콤하면서도 은은한 단맛의 특제 양념과 꽃게의 깊은 감칠맛을 조화롭게 담아낸 여름철 밥도둑 반찬이다. 무더운 날씨로 입맛이 떨어지기 쉬운 시기에 따뜻한 밥과 간편하게 즐길 수 있도록 기획됐다.

이번 제품은 절단꽃게를 바로 사용하는 대신 통꽃게의 살과 알 상태를 직접 살펴본 뒤 먹기 좋게 손질한 꽃게에 특제 양념을 바로 버무려 신선한 식감과 풍미를 살렸으며, 양념이 배어들수록 더욱 깊고 풍부한 감칠맛을 느낄 수 있다.

사진=셰프애찬

별도의 손질 과정 없이 바로 먹을 수 있어 따뜻한 밥과 곁들이거나 남은 양념에 밥을 비벼 먹는 등 간편한 한 끼 반찬으로 활용하기 좋다.

제품을 경험한 소비자들 사이에서는 시중 양념게장과 비교해 꽃게 원물의 품질이 좋고 먹기 편하게 손질돼 있다는 반응이 이어지고 있다. 손수 손질한 꽃게와 감칠맛 나는 양념이 잘 어우러져 여름철 별미로 즐기기 좋다는 평가다.

셰프애찬 관계자는 “수제양념게장은 통꽃게의 살과 알 상태를 직접 살펴보고 하나하나 손질해 정성을 담은 제품”이라며 “입맛을 잃기 쉬운 여름철, 꽃게의 깊은 감칠맛과 조화로운 양념으로 맛있는 한 끼를 즐기시길 바란다”고 말했다.

한편, '수제양념게장'은 셰프애찬 공식 온라인몰을 비롯해 쿠팡, 네이버 스마트스토어 등 주요 온라인 판매 채널에서 구매할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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