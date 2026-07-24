‘대세’ 조인성, 칸 열기 가시기 전에 베니스 간다…경쟁 부문 연속 진출

배우 조인성이 나홍진 감독의 영화 '호프'로 칸국제영화제에 다녀온 데 이어, 이창동 감독의 신작으로 베니스국제영화제 경쟁 부문에 진출한다.

조인성이 주연을 맡은 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'은 제51회 토론토국제영화제에 이어 오는 9월 2일부터 12일까지 개최되는 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 공식 초청됐다.

앞서 조인성은 나홍진 감독의 영화 '호프(HOPE)'가 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 공식 초청되며 칸 레드카펫을 밟고 전 세계 영화인들의 주목을 받은 바 있다. 이어 이창동 감독의 8년 만의 신작 '가능한 사랑'까지 베니스국제영화제 경쟁 부문에 연달아 진출시켰다. 거장 감독들과 함께 글로벌 스크린 무대에서 괄목할 만한 성과를 이뤄낸 것.

특히 이번 초청은 이창동 감독이 2002년 '오아시스'로 감독상 등 5관왕을 달성한 이후 24년 만에 경쟁 부문으로 재진입한 기록으로, 극의 한 축을 이끄는 조인성의 연기에도 시선이 쏠린다.

'가능한 사랑'은 해고노동자와 그의 아내, 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편 등 두 부부가 다큐멘터리 제작을 계기로 만나 서로 다른 삶과 숨겨진 욕망을 마주하는 과정을 그린다.

조인성은 전도연, 설경구, 조여정 등 대한민국을 대표하는 연기파 배우들과 합을 맞추며 한층 깊어진 연기 스펙트럼과 독보적인 존재감을 드러낼 예정이다.

세계적인 영화제를 거치며 압도적인 행보를 이어가고 있는 조인성 주연의 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'은 영화제 상영 이후 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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