신인의 패기…김민준 “아빌라에게 슬라이더 물었죠”

사진=SSG랜더스 제공

“아빌라에게 슬라이더에 대해 물었죠.”

‘루키’ 김민준(SSG)이 무럭무럭 자라난다. 23일 부산 사직구장에서 열린 롯데와의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 원정경기서 선발투수로 나서 6이닝을 책임졌다. 2피안타 3볼넷 5탈삼진 무실점을 기록했다. 시즌 두 번째 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 3자책 이하)를 작성했다. 시즌 3승(2패)째를 올리며 포효했다. 씩씩하게 투구를 마치고 더그아웃으로 들어오는 김민준을 향해 송신영 수석코치 그리고 최지훈은 엄지 척을 날렸다. 그만큼 임팩트 있는 피칭이었다.

SSG는 후반기를 시작하며 김민준을 선발 로테이션 두 번째 순번에 넣었다. 외인 원투펀치를 떨어뜨려 놓는 작전도 있었지만, 전반기 막판 김민준이 보여준 모습이 있었기 때문이다. 일찌감치 큰 기대를 받으며 입단했다(2026 신인드래프트 1라운드 전체 5순위). SSG 마운드의 미래라 평가받았다. 부상으로 인해 동기들보다 다소 늦게 1군 무대를 밟았지만 무리 없이 적응해나갔다. 지난 7일 잠실 두산전서 데뷔 첫 QS를 작성, 팀을 9연패 늪에서 구하기도 했다.

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후반기 첫 경기는 다소 아쉬웠다. 경기 초반부터 집중타를 맞으며 2이닝 5실점(5자책)으로 흔들렸다. 경험이 많지 않은 만큼 자칫 긴 슬럼프에 빠질 수도 있는 상황. 김민준은 달랐다. 다음 경기서 바로 제 궤도를 찾았다. 한층 더 묵직해진 구위로 상대 타자들을 요리했다. 김민준은 “지난 경기 땐 투구 페이스를 빨리 가져가다보니, 원하는 대로 공을 던지지 못했다”고 돌아보며 “이번엔 하체에 좀 더 신경 쓰며 투구 했던 게 좋은 결과로 이어졌다”고 설명했다.

다방면으로 고민했기에 가능했다. 일례로 김민준은 외인 투수 페드로 아빌라에게 조언을 구했다. 슬라이더가 자꾸 빠지는 것에 의견을 물은 것. 아빌라는 그립에 대해 짚었다. 김민준은 “아빌라의 말을 듣고 슬라이더를 투구 시 엄지는 직구를 던질 때처럼, 그렇게 공을 잡으려고 했다”고 귀띔했다. 아빌라는 지난 8일 SSG에 합류했다. 함께한 지 이제 겨우 보름 정도밖에 되지 않았다. 그럼에도 적극적으로 다가간 것은 물론, 이를 놓치지 않고 빠르게 흡수했다.

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부산=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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