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하이브·한국패션협회와 ‘K-팝 기반’ 패션 산업 협력 약속

입력 : 2026-07-23 23:57:40 수정 : 2026-07-23 23:57:40

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왼쪽부터 유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표, 최우혁 산업통상부 첨단산업정책관, 성래은 한국패션협회장. 하이브 제공
왼쪽부터 유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표, 최우혁 산업통상부 첨단산업정책관, 성래은 한국패션협회장. 하이브 제공

종합 엔터테인먼트사 하이브가 한국패션협회와 엔터테인먼트 및 패션 산업 간 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 

 

하이브와 한국패션협화의 업무협약은 지난 22일 서울 코엑스에서 개최된 '2026 K-패션 커넥트(2026 K-Fashion Connect)' 행사의 일환으로 진행됐다. K-팝과 K-패션 산업을 대표하는 각사가 전문성과 산업적 역량을 바탕으로 K-팝 IP 기반 패션 상품과 연관 산업의 성장을 도모하기 위해 추진됐다.

 

양측은 이번 협약을 계기로 아티스트 IP를 활용해 국내 우수 제조 기업과 협력하는 K-패션 상품 생산 체계를 구축함으로써 새로운 비즈니스 기회를 발굴한다. 나아가 콘텐츠와 제조 산업 간 연계를 강화해 산업 전반의 경쟁력을 높여 나간다는 각오다. 

 

유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표는 23일 "K-팝은 이제 음악을 넘어 다양한 산업과 연결되며 새로운 가치를 만들어가고 있다"며 "한국패션협회와 함께 국내 우수 제조 기업과의 협력을 확대하고, K-팝 IP를 기반으로 한 패션 비즈니스의 새로운 가능성을 만들어가겠다"고 청사진을 그렸다.

 

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com



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