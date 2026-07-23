하이브·한국패션협회와 ‘K-팝 기반’ 패션 산업 협력 약속

왼쪽부터 유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표, 최우혁 산업통상부 첨단산업정책관, 성래은 한국패션협회장. 하이브 제공

종합 엔터테인먼트사 하이브가 한국패션협회와 엔터테인먼트 및 패션 산업 간 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

하이브와 한국패션협화의 업무협약은 지난 22일 서울 코엑스에서 개최된 '2026 K-패션 커넥트(2026 K-Fashion Connect)' 행사의 일환으로 진행됐다. K-팝과 K-패션 산업을 대표하는 각사가 전문성과 산업적 역량을 바탕으로 K-팝 IP 기반 패션 상품과 연관 산업의 성장을 도모하기 위해 추진됐다.

양측은 이번 협약을 계기로 아티스트 IP를 활용해 국내 우수 제조 기업과 협력하는 K-패션 상품 생산 체계를 구축함으로써 새로운 비즈니스 기회를 발굴한다. 나아가 콘텐츠와 제조 산업 간 연계를 강화해 산업 전반의 경쟁력을 높여 나간다는 각오다.

유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표는 23일 "K-팝은 이제 음악을 넘어 다양한 산업과 연결되며 새로운 가치를 만들어가고 있다"며 "한국패션협회와 함께 국내 우수 제조 기업과의 협력을 확대하고, K-팝 IP를 기반으로 한 패션 비즈니스의 새로운 가능성을 만들어가겠다"고 청사진을 그렸다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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