그룹 프로미스나인 이채영이 과거 불거진 전자담배 논란에 대해 해명했다.

23일 유튜브 채널 '입만열면'에는 '당신의 며느리에게 투표하세요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 프로미스나인의 이채영와 이나영이 출연해 코미디언 이용진과 대화를 나눴다.

이용진은 "이것만큼은 거짓말 탐지기를 통해서 밝히고 싶은 게 있냐"고 물었다.

이채영은 "저는 비흡연자"라며 "제 이름을 치면 담배가 뜬다. 저는 비흡연자였고, 비흡연자이고. 담배를 피운 적이 단 한 번도 없다"고 말했다.

그는 "정말 루머 생성이다. 제가 사진을 올렸는데 전자담배가 찍힌 것"이라며 "저와 정말 멀리 있었다. 그게 너무 핑크색이라 전자담배인지 몰랐다. 비흡연자니까"라고 밝혔다.

그러면서 "정말 많은 분이 한 치의 의심도 안 했다. 안 피우면 서운하다더라"며 "전자담배 회사에서 연락이 되게 많이 왔다. 평생 협찬해 준다고 했다"고 덧붙였다.

이에 이용진은 "많은 사람이 '넌 피울 것 같아' 하는 것도 웃기다. 확신의 흡연자 상인 거냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

거짓말 탐지기 결과 비흡연자임이 확인된 이채영은 "연관 검색어 지워달라. 저 태어나서 담배 한 번도 피운 적 없다. 많은 분이 의심도 안 해서 더 억울했던 거 같다. 되게 필 것 같았나 보다"며 억울함을 토로했다.

<뉴시스>

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