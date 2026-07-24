[꿈의 다이아몬드③] 5전 전패 그 후 3년… 젊어진 ‘원팀’, 월드컵 재도전

사진=한국여자야구연맹 제공

‘두드리고 또 두드린다. 열릴 때까지!’

2023년 8월. 한국 여자야구 대표팀이 마주한 현실은 냉혹했다. 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 여자야구 월드컵 예선(A조)에 나섰으나 5전 전패에 그쳤다. 당시 양상문 감독을 비롯한 프로 출신 코치진이 대거 합류하면서 기량 면에서 큰 성장을 빚었던 상황. 아시아컵서 동메달을 획득하며 자신감도 높아진 상태였다. 최소 2승을 목표로 출항했지만 세계의 벽은 예상보다 더욱 높았다. 저마다 가슴 속에 끓어오르는 뜨거운 무엇인가를 느끼며 더 나은 내일을 기약했다.

그로부터 3년이 지났다. 또 한 번 도전을 외쳤다. 박철영 감독이 이끄는 대표팀은 23일부터 27일까지 미국 일리노이주 록퍼드에서 열리는 ‘2026 WBSC 여자야구 월드컵’ 그룹스테이지에 출격한다. 확 달라진 대표팀 면면이 눈에 띈다. 20명 중 무려 16명이 새 얼굴로 채워졌다. 더 강하고, 젊어졌다. ‘캡틴’ 포수 김현아(보스턴 헌터스), 내야수 박주아(샌프란시스코 파이어벨스) 등 해외파가 전면에 선다. 평균 연령도 3년 전과 비교해 25.4세에서 24.3세로 낮아졌다.

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각오가 남다르다. 지난 아쉬움을 반복하지 않겠다는 의지가 강하다. 물론 상황은 녹록치 않다. 한국의 세계랭킹은 12위로 가장 낮다. 미국(2위), 캐나다(3위), 홍콩(8위), 호주(10위), 멕시코(4위) 등 만만치 않은 이들을 상대해야 한다. 실제로 첫 경기였던 미국전서 2-22로 완패했다. 선발투수로 나선 손가은(블랙펄스)이 2⅔이닝 6실점(6자책)한 가운데, 불펜진도 버티지 못했다. 워낙 객관적 전력 차가 컸다. 그래도 2회 역전을 꾀하는 등 무기력하게 당하진 않았다.

주저앉지 않는다. 이제 겨우 첫 경기를 했을 뿐이다. 이 순간을 위해 지난 3월부터 구슬땀을 흘렸다. 5월부턴 최종 명단을 토대로 매주 주말마다 합숙하며 손발을 맞췄다. 세밀한 부분까지 각별한 신경을 썼다. 작은 실수에도 크게 점수가 벌어질 수 있는 만큼, 기본기에 집중했다. 김현아는 “나름 오랜 기간 준비했다. 부상 없이 대회를 치르는 게 중요하다”면서 “그동안 맞춰온 작전과 사인플레이 등 실수 없이 한다면 우리도 충분히 할 수 있다고 본다”고 강조했다.

목표는 상위 3개국에 주어지는 파이널 티켓이다. 이를 위해선 최소 2승 이상은 거둬야 한다. 박 감독은 “태극마크를 달고 나서는 대회다. 누구도 패배를 먼저 생각하지 않는다”면서 “(상대적으로 랭킹이 낮은) 홍콩과 호주는 반드시 잡아야 한다”고 목소리를 높였다. 선수단 역시 마찬가지. 특히 박주아는 3년 전 쓰라린 패배를 경험했다. 한층 업그레이드된 실력으로 다른 결말을 기대한다. “이번엔 더 나은 결과와 발전된 모습을 보여주겠다”고 눈빛을 반짝였다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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