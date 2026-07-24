김부장이 타던 그 차... 드라마 흥행에 폴스타 車도 눈도장

드라마 '김부장'에 등장하는 폴스타.

SBS 금토드라마 ‘김부장’이 올해 최고 흥행작으로 떠오르면서 차량을 협찬한 폴스타코리아도 미소짓고 있다.

지난 18일 방송된 ‘김부장’ 8회는 닐슨코리아 기준 전국 시청률 23.1%, 수도권 23.6%, 순간 최고 시청률 26.2%를 기록했다. 첫 회 전국 시청률 9.5%로 출발한 뒤 4회 만에 21.6%를 기록하는 등 가파른 상승세를 이어가며 2026년 방영된 미니시리즈 중 가장 높은 시청률을 기록하고 있다.

해외 반응도 뜨겁다. ‘김부장’은 넷플릭스 비영어권 TV 부문에서 3주 연속 글로벌 1위에 올랐다. 7월 13일부터 19일까지 820만 시청 수를 기록했으며, 한국을 포함한 19개국에서 1위, 총 73개국에서 톱10에 이름을 올렸다.

극중 소지섭이 운전하는 폴스타 갈무리.

드라마의 흥행과 함께 극 중 등장하는 폴스타 차량도 관심을 끌고 있다. 폴스타는 ‘김부장’의 주요 차량 협찬사로 참여해 브랜드의 주력 모델인 폴스타 4 (Polestar 4)와 새롭게 출시한 플래그십 전기 SUV 폴스타 3(Polestar 3)를 극 중 주요 장면에 등장시키고 있다.

방송 초반부터 등장한 폴스타 4는 정상아 역의 손나은을 비롯한 특수임무국 요원들의 차량으로 활용됐다. 날렵한 쿠페형 실루엣과 미래지향적인 디자인이 첨단 장비를 다루는 국가기관 요원들의 이미지와 자연스럽게 맞물리면서 존재감을 드러냈다.

폴스타 4는 2026년 상반기 국내에서 2400대 이상 판매되며 ‘베스트셀링 유러피안 전기차’에 오른 모델이다. 듀얼 모터 기준 최고 출력 544마력의 성능과 독창적인 디자인, SUV의 공간 활용성을 결합한 것이 특징이다.

검은색 폴스타 3가 등장하는 장면 갈무리.

7회부터는 ‘김부장’ 역의 소지섭이 검은색 폴스타 3를 타고 등장했다. 김부장이 마지막 임무에 본격적으로 뛰어드는 시점에 폴스타의 플래그십 모델을 배치해 차량의 강인하고 묵직한 이미지를 캐릭터와 연결했다.

폴스타 3는 폴스타코리아가 지난 7월 국내에 출시한 플래그십 전기 퍼포먼스 SUV다. 800V 전기 아키텍처를 기반으로 최대 350kW 급속 충전을 지원하며, 국내 판매 가격은 7000만원 중후반부터 시작해 최상위 퍼포먼스 트림은 약 1억원에 이른다. 퍼포먼스 모델은 최고 출력 680마력을 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 3.9초 만에 가속한다. 극 중 추격과 액션 장면에 필요한 강력한 성능과 주인공의 상징성을 동시에 갖춘 모델이라는 평가다.

‘김부장’에서는 폴스타가 주요 차량 협찬사임에도 캐릭터와 상황에 따라 다양한 브랜드의 차량이 함께 등장한다. 인물의 직업과 극 중 상황에 어울리는 차량을 배치해 극의 현실감을 높이면서 폴스타 3와 폴스타 4는 핵심 인물과 주요 장면을 중심으로 노출했다.

특정 브랜드 차량을 반복적으로 보여주는 방식에서 벗어나 광고의 이질감을 낮추고 극의 몰입도를 높였다는 평가다. 방송 이후 온라인과 소셜미디어에서도 극 중 폴스타 차량을 소개하는 콘텐츠가 이어지고 있다.

폴스타코리아 관계자는 “올해 최고의 흥행작인 김부장의 일부로 함께할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”라며 “앞으로도 다양한 고객 접점에서 브랜드 경험을 확대하고, 더 많은 고객에게 폴스타의 가치를 전달할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”라고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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