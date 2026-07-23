넥슨, ‘마비노기 이터니티’ 알파 테스트…대규모 이용자 검증 나선다

넥슨이 ‘마비노기 이터니티’를 이용자들에게 처음 공개한다. 엔진 교체 이후 달라진 게임 환경을 대규모 이용자와 함께 점검하기 위한 첫 알파 테스트를 실시한다.

넥슨은 23일 MMORPG 마비노기의 엔진 교체 프로젝트 ‘마비노기 이터니티’ 알파 테스트 참가자 모집을 시작했다고 밝혔다.

마비노기 이터니티는 장기적인 서비스 기반을 마련하기 위해 넥슨이 2023년부터 추진해 온 엔진 교체 프로젝트다. 이번 알파 테스트는 대규모 이용자를 대상으로 진행되는 첫 공개 테스트로, 오는 9월 3일부터 6일까지 나흘간 운영된다.

테스트에서는 게임 초반 성장 구간을 비롯해 전투와 생활 콘텐츠 등 핵심 플레이 전반을 이용자들의 실제 플레이 데이터를 기반으로 점검하고 개선점을 확인할 예정이다.

참가 신청은 8월 12일까지 마비노기 공식 홈페이지에서 받는다. 최종 참가자는 8월 25일 정오 발표된다.

넥슨은 알파 테스트 참가자를 위한 다양한 이벤트도 마련했다. 전투, 생활, 의장, 커뮤니티 등 총 7개 분야로 구성된 리더보드를 운영해 이용자의 플레이 기록과 순위에 따라 한정 타이틀과 넥슨캐시를 지급할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]