더그레이스클럽, 서울 30대 미혼남녀 전담 매칭 브랜드 ‘젠틀리즈’ 론칭

사진=더그레이스클럽

서울의 하이엔드 소셜 네트워킹 시장의 프리미엄 소셜 클럽 ‘더그레이스클럽’이 30대 싱글 남녀의 결혼 매칭을 전담하는 신규 브랜드 ‘젠틀리즈’를 공식 론칭하고 본격적인 서비스에 나선다고 24일 밝혔다.

젠틀리즈는 더그레이스클럽 내부에서 프라이빗 모임을 통해 실제 결혼을 전제로 성혼하는 회원 수가 급격히 늘어남에 따라 보다 전문적이고 체계적인 결혼 매칭 서비스를 제공하기 위해 기획 및 론칭됐다. 지난해 첫선을 보인 이후 정식 서비스 시작과 동시에 많은 미혼남녀가 가입을 완료하며 빠른 성장세를 기록 중이라고 업체 측은 전했다.

기존의 복잡하고 폐쇄적인 결정사 시스템과 달리 젠틀리즈는 절차를 대폭 간소화해 한층 간편하고 투명한 서비스를 지향한다. 특히 기존의 등급제와 서류 위주의 만남에서 탈피하여 개인의 타고난 기질과 후천적 성격을 정교하게 분석하는 TCI 기질 검사 시스템을 매칭에 전격 도입했다. 조건이라는 기본 베이스 위에 취향과 대화 코드 등 라이프스타일의 결을 완벽하게 맞춘 세련된 만남을 설계하는 것이 핵심 차별점이다.

사진=더그레이스클럽

인프라 면에서도 독보적인 기반을 자랑한다. 더그레이스클럽이 지난 10년간 서울 사교클럽을 운영하며 확보한 2만 명 이상의 철저히 검증된 회원 네트워크가 젠틀리즈의 단단한 기반이 됐다. 이를 통해 가입 인원이 제한적이어서 매번 같은 프로필이 순환되는 기존 결정사 업계의 고질적인 회원 고인물 현상을 원천적으로 해결하고 신선한 회원 풀을 유지하고 있다는 것이 업체 측 설명이다.

또한 가입 유치만을 목적으로 무리하게 권유하는 기존의 고연령층 상담사 방식에서 벗어나 트렌드 이해도가 높고 세대 공감 능력이 뛰어난 젊은 매칭 매니저 전담 시스템을 구축했다. 회원의 여가, 취향, 연애관을 깊이 이해하는 매니저들이 1:1 라이프스타일 디렉팅을 진행하여 한층 편안하고 매끄러운 소통을 지원한다.

더그레이스클럽 관계자는 “결혼을 목전에 두고 다급하게 찾는 기존의 분위기에서 벗어나 가장 빛나는 시기에 가치를 공유할 배우자를 찾는 현명한 싱글들이 주로 유입되고 있다”라며 “과도한 가입비 거품을 빼고 가입 단계부터 환불 규정을 명확하게 공개하는 등 깨끗하고 투명한 운영으로 업계의 신뢰도를 높이겠다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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