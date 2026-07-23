크래프톤, 네온 커머스에 전략적 투자…글로벌 자체 결제 생태계 구축

크래프톤 CI. 크래프톤 제공

크래프톤이 글로벌 게임 서비스 경쟁력 강화를 위해 결제·커머스 인프라 확보에 나섰다. 이용자와의 직접 접점을 확대하고 자체 결제 생태계를 구축하기 위한 행보로, 글로벌 서비스 운영 역량 강화에도 속도를 낸다는 전략이다.

크래프톤은 글로벌 게임 커머스 인프라 기업 네온 커머스(Neon Commerce)에 대한 전략적 투자를 완료했다고 23일 밝혔다.

이번 투자는 글로벌 이용자와의 연결성을 높이고 이용자 중심 서비스 환경을 강화하기 위한 전략의 일환이다. 크래프톤은 이를 계기로 자체 결제 시스템 구축을 본격화하고 글로벌 결제 역량 확보에 나설 계획이다.

네온 커머스는 게임 퍼블리셔가 이용자 대상 생태계를 직접 구축하고 운영할 수 있도록 지원하는 게임 커머스 전문 기업이다. 다양한 결제 수단을 통합 관리하는 결제 시스템을 비롯해 국가별 세금 및 규제 대응, 게임사 전용 온라인 상점 구축 등 게임 서비스 운영에 필요한 인프라를 제공하고 있다.

이를 통해 이용자는 보다 간편한 구매 환경을 경험할 수 있으며, 게임사는 플랫폼 의존도를 낮추고 이용자와 직접 소통할 수 있는 기반을 확보할 수 있다.

크래프톤은 네온과의 협력을 통해 결제 서비스 역량을 내재화하고 글로벌 이용자들에게 안정적이고 편리한 구매 경험을 제공할 방침이다. 향후 자체 결제 서비스를 기반으로 다양한 혜택과 서비스를 직접 제공할 수 있는 환경도 마련할 예정이다.

또한 이용자 접점을 확대하고 퍼블리싱 플랫폼 경쟁력을 높이는 등 글로벌 서비스 운영 체계를 한층 고도화한다는 계획이다.

토마스 고 크래프톤 퍼블리싱 플랫폼 본부장은 “이번 투자는 글로벌 이용자와 직접 연결되는 서비스 기반을 강화하기 위한 중요한 출발점”이라며 “네온의 게임 커머스 인프라를 바탕으로 더 나은 구매 경험과 다양한 혜택을 제공하고 이용자 중심의 서비스 생태계를 확대해 나가겠다”고 말했다.

크리스 포트 네온 커머스 대표는 “게임사의 이용자 직접 판매(D2C) 비즈니스를 지원하기 위해 확장성과 유연성을 갖춘 인프라 구축에 집중해 왔다”며 “크래프톤과 함께 만들어갈 게임 커머스 인프라가 향후 업계의 새로운 기준이 되길 기대한다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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