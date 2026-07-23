바둑 훈련에 AI 더했다…NHN ‘한돌’ 한중 교류 현장서 활약

양국 학생들이 '한돌' 바둑 훈련을 진행하고 있다. NHN 제공

NHN의 인공지능(AI) 바둑 프로그램 ‘한돌’이 한·중 청소년 바둑 교류 현장에 도입됐다. AI를 활용한 맞춤형 대국 훈련을 통해 참가 학생들의 실력 향상은 물론, 바둑 교육의 새로운 가능성을 제시했다.

NHN은 지난 21일 전북 익산시에서 열린 ‘제19회 한중 청소년스포츠교류’ 바둑 종목 합동훈련에 자체 개발한 AI 바둑 프로그램 한돌(HanDol)을 지원했다고 23일 밝혔다.

한돌은 NHN이 1999년부터 운영해 온 한게임 바둑의 방대한 기보 데이터를 기반으로 자체 개발한 AI 바둑 프로그램이다. 2019년에는 이세돌 9단의 은퇴 대국 상대로 나서 3전 2승을 거두며 화제를 모았으며, 이후에도 수읽기 알고리즘 고도화와 반복 학습을 통해 성능을 지속적으로 개선해왔다.

한돌을 활용한 바둑 합동훈련은 21일 익산 웨스턴라이프 호텔 쓰담·도담홀에서 약 2시간 동안 진행됐으며, 한국과 중국의 학생 선수와 지도자 각 6명씩 총 12명이 참여했다.

훈련은 두 가지 방식으로 운영됐다. 참가자들은 프로기사 수준의 AI와 대국하는 '한돌 챌린지'를 통해 실전 감각을 익히고, 자신의 기력에 맞는 난이도를 선택하는 한돌 레벨테스트를 통해 맞춤형 대국을 경험했다.

AI는 참가 학생들이 자신의 실력을 객관적으로 점검하고 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설계됐다. 전통적인 두뇌 스포츠인 바둑에 AI 기술을 접목한 이번 프로그램은 훈련 방식의 변화를 보여주는 사례로 평가받았다.

소형석 대한체육회 청소년체육부 부장은 “바둑은 다른 종목보다 정적인 특성이 있어 훈련 프로그램 구성에 고민이 많았는데, AI를 활용한 방식이 신선하게 다가왔다”며 “앞으로 다른 종목에도 AI 기반 훈련 프로그램이 확대되길 기대한다”고 말했다.

지난 19일부터 진행한 이번 교류는 오는 25일까지 열린다. 학생들은 합동훈련을 마친 뒤 22일 연습경기를 치렀으며, 23일에는 공식 경기에 나선다.



한편 NHN은 1999년부터 온라인 바둑 서비스를 운영하며 바둑 저변 확대에 힘써왔다. 현재 한게임 바둑&오목은 AI 한돌과의 수준별 대국을 비롯해 실시간 승률 분석, 형세 판단 등 다양한 AI 기반 기능을 제공하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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