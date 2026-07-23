짙은, 여름 투어 콘서트 ‘고요한 여름’서 빛난 독보적 감성

사진=록스타뮤직앤라이브

가수 짙은이 또 하나의 브랜드 콘서트를 성료하며 믿고 듣는 가수로서 진면목을 발휘했다.

짙은은 지난 4∼5일 부산 KT&G 상상마당 부산 라이브홀을 시작으로, 11∼12일 서울 꿈빛극장, 18∼19일 대구문화예술회관 비슬홀까지 총 3개 도시에서 투어를 열었다.

짙은의 여름 브랜드 공연 시리즈는 매년 계절의 특색을 담아내는 무대로 팬들의 큰 사랑을 받고 있다. 이번 공연은 이전 시리즈들과 차별화된 매력으로 눈길을 끌었다.

타이틀에 완벽히 걸맞는 고요하고 깊이 있는 무대들로 꾸며져 감성을 진하게 자극하며, 특유의 호소력 짙은 보컬과 섬세한 편곡을 자랑했다. 매 회차 뜨거운 환호 속에 진행된 이번 투어는 짙은의 음악적 깊이를 다시 한번 증명하는 계기가 됐다.

특히 이번 콘서트는 한국콘텐츠진흥원 제작 지원을 받아 한층 더 완성도 높은 무대 연출과 음향을 선보였다. 아티스트와 스태프, 그리고 관객이 하나 돼 만들어낸 완벽한 호흡이 돋보였다는 평이다.

2026년 여름 투어 콘서트 '고요한 여름'을 성황리에 마친 짙은은 앞으로도 다양한 무대로 팬들을 찾아갈 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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