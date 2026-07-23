남주혁, 운동으로 완성한 피지컬…달라진 근육에 시선 집중 [스타★샷]

사진 = 남주혁 SNS 계정

배우 남주혁이 한층 더 탄탄해진 피지컬로 시선을 사로잡았다.

남주혁은 23일 자신의 SNS에 “2025~9000″이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 남주혁 SNS 계정

사진 = 남주혁 SNS 계정

공개된 사진에는 운동과 여행, 작품 촬영 비하인드 등 다양한 일상이 담겼다. 특히 헬스장에서 운동에 집중하는 모습에서는 민소매 상의 사이로 드러난 탄탄한 어깨와 팔 근육이 눈길을 끌었다.

사진 = 남주혁 SNS 계정

사진 = 남주혁 SNS 계정

또 바다에서 수영을 즐기는 모습과 오토바이 라이딩, 붉은 조명 아래 촬영에 몰두하는 비하인드 컷, 눈 내리는 야외에서 카메라를 응시하는 모습 등 다채로운 매력을 선보이며 팬들의 관심을 모았다.

남주혁은 지난해 9월 만기 전역한 뒤 첫 복귀작인 ‘동궁’으로 시청자들과 만났다. 작품은 공개 3일 만에 넷플릭스 글로벌 TOP10 비영어 TV쇼 2위에 오르는 등 호응을 얻었으며, 그는 극 중 구천 역을 맡아 강도 높은 수중 액션을 직접 소화했다.

한편 남주혁은 디즈니+ 액션 스릴러 시리즈 ‘코드’ 주연으로 캐스팅돼 차기작 활동을 준비 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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