스포츠월드

검색

영화 ‘호프’ 속 승마 액션…조선 무예가 증명

입력 : 2026-07-23 18:13:40 수정 : 2026-07-23 18:13:39

인쇄 글씨 크기 선택 가장 작은 크기 글자 한 단계 작은 크기 글자 기본 크기 글자 한 단계 큰 크기 글자 가장 큰 크기 글자

한 손 고삐 쥔 채 사람 낚아채기
조선때 실존했던 고난도 기마 기술
2명 탑승 후 질주는 안전위험 커져

나홍진 감독의 신작 ‘호프’가 극장가를 달구는 가운데, 관객들 사이에서 유독 화제가 된 장면이 있다. 배우 조인성이 말을 타고 숲과 국도를 질주하는 추격 시퀀스다. 조인성은 이 장면들을 위해 3개월간 매주 2~3일씩 승마 훈련을 받았고, 주요 액션 장면을 컴퓨터 그래픽(CG)의 도움 없이 직접 소화한 것으로 알려졌다. 그렇다면 스크린 속 그 장면들은 실제로 어디까지 가능한 것일까. 한국마사회가 관객들의 궁금증을 일문일답으로 풀어봤다.

말을 타는 배우 조인성을 영화 호프 촬영팀이 찍고 있다. 플러스엠 엔터테인먼트 제공
말을 타는 배우 조인성을 영화 호프 촬영팀이 찍고 있다. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

▲극 중 말의 속도는 얼마나 될까.

“일반적으로 가장 빠르다고 알려진 경주마 품종인 ‘서러브레드’의 한계 속도는 시속 60㎞ 정도다. 서울경마공원의 2000m 경주 최고 기록 2분4초3을 시속으로 환산하면 약 58㎞가 나온다. 기네스 세계기록에 오른 경주마 최고 속도는 70.35㎞다. 다만 영화 속 무대는 경마장이 아니다. 평탄한 모래 주로가 아니라 나무와 바위가 뒤엉킨 숲이다. 시야가 막힌 험지에서의 전력 질주는 실제 승마에서 극히 위험해 반드시 속도를 제한한다. 숲길에서 낼 수 있는 현실적인 속도는 경마장 기록보다 낮을 수밖에 없다. 자동차만큼 빨리 달리는 외계인이 말 한 마리를 놓치는 것은 영화적 허용이다.

▲그 속도로 계속 달릴 수 있을까.

“영화와 현실의 가장 큰 차이다. 말은 마라토너라기보다는 폭발적인 단거리 주자다. 경마 경주 거리가 대부분 1000~3000m대에 머무는 것도 이 때문이다. 시속 60㎞는 길어야 2분 남짓 유지될 뿐 이후에는 급격히 떨어진다. 현실의 말 추격전은 시종일관 전력질주가 아니라 질주와 감속을 반복하며 호흡을 고르는 형태에 가깝다.”

▲달리는 말 위에서 사람을 낚아채는 것이 가능한가.

“극 중 어촌계 리더 현호(서범식 분)가 말을 몰며 한 손으로 고삐를 쥐고, 다른 한 손으로 조인성을 낚아채는 장면이 나온다. 결론은 극히 어렵지만 불가능하지는 않다. 근거는 한국의 전통 무예에 있다. 조선시대 ‘마상재(馬上才)’는 달리는 말 위에서 서기, 눕기, 몸을 옆구리로 숨기기 등을 겨루던 종목이다. 기병의 기마 숙련도를 높이기 위한 군사 훈련 종목이자 조선통신사가 일본에 선보이던 국가 대표 기예였다. 달리는 말 위에서 상체를 크게 움직이는 동작은 훈련된 사람과 말에게는 수백 년 전부터 실재한 기술이었던 셈이다.”

▲말 한 마리에 두 사람이 타고 질주할 수 있나.

“짧은 거리는 가능하지만 오래는 불가능하다. 승마 업계에서는 통상 말 체중의 20% 이내를 권장 기준으로 삼는데, 500㎏인 말이라면 사람과 안장을 합쳐 100㎏ 안팎이 상한선이다. 성인 남성 두 명이 타면 무게는 단숨에 150㎏ 안팎으로 증가한다. 속도가 떨어지는 것은 물론이고, 장거리 이동은 말의 부담과 안전 위험이 매우 커진다.”

▲말 위에서 총을 쏠 수 있나.

“달리는 말 위에서 활을 쏘는 ‘기사(騎射)’는 마상재와 함께 우리 조상들이 겨루던 대표적 기마 무예였다. 관건은 사람보다 말이다. 포식자로부터 도망치도록 진화한 말은 큰 소리에 극도로 민감해, 총성에 놀라지 않도록 하는 ‘둔감화 훈련’이 반드시 선행돼야 한다. 촬영에 투입되는 말들은 이런 훈련을 거친 전문 마필이다.”



권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

많이 본 뉴스

연예 스포츠 라이프 포토

연예
스포츠
라이프
포토