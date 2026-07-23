‘장거리 킹’ 향한 리턴매치…부경 3강 독주에 서울마 도전

석세스백파, 글로벌히트, 스피드영 등 어벤저스급 경주마가 총출동한다. ‘코리아 프리미어 시리즈’ 지정 경주 ‘KRA컵 클래식(G2, 혼OPEN, 2000m, 3세 이상, 성별 오픈)’에서 하반기 장거리 최강자를 가린다.



이번 경주는 오는 26일 한국마사회 렛츠런파크 서울에서 제8경주로 열린다. KRA컵 클래식은 2026년도 대표마와 최우수 국산마 선발을 위해 운영되는 ‘코리아 프리미어 시리즈’의 지정 경주다.



올해 코리아 프리미어 시리즈는 모두 8개 경주로 구성되며, 각 경주 성적을 토대로 연도 대표마 경쟁이 펼쳐진다. 특히 이번 경주 결과에 따라 향후 코리아컵(9월)과 그랑프리(12월)에서 활약할 경주마들의 윤곽도 한층 뚜렷해질 전망이다.



올해 대회의 가장 큰 관전 포인트는 지난해 KRA컵 클래식 1∼3위 말들의 재대결이다. 디펜딩 챔피언 석세스백파를 비롯해 글로벌히트와 스피드영이 다시 출전해 장거리 왕좌를 놓고 리턴매치를 벌인다. 지난해 부산경남 소속 경주마들이 상위권을 휩쓴 가운데 올해 서울 강풍마가 도전장을 던졌다.



◆[부경] 석세스백파(23전 8/2/5, 수, 5세, 한국, 레이팅 117, 부마: 퍼지, 모마: 백파, 마주: 이종훈, 조교사: 민장기, 기수: 진겸)

석세스백파

디펜딩 챔피언이다. 당시 글로벌히트와 스피드영 등 쟁쟁한 장거리 강자들을 제치고 우승하며 국내 장거리 전선을 대표하는 주자로 자리매김했다.



가장 큰 강점은 경주 흐름에 따라 선입과 추입을 모두 구사할 수 있는 전개 유연성이다. 특정한 전개에 크게 구애받지 않고 상황에 맞춰 자리를 잡을 수 있어 경쟁이 치열한 대상경주에서 강점을 발휘한다. 무리한 선두 경쟁을 피하면서도 승부처에서는 선두권과의 거리를 빠르게 좁히는 능력이 돋보인다. 이번 경주에서는 경쟁마들의 견제가 예상되는 만큼, 마지막 승부처까지 힘을 비축하는 운영이 관건이다.



◆[부경] 글로벌히트(25전 12/7/1, 수, 6세, 한국, 레이팅 118, 부마: 투아너앤드서브, 모마: 태미즈빅트리스, 마주: 김준현, 조교사: 방동석, 기수: 박재이)

글로벌히트

지난해 KRA컵 클래식 준우승마로, 이번 출전마 가운데 가장 높은 레이팅을 보유하고 있다. 2000m 최고 기록도 2분5초8로 출전마 중 가장 빠르다. 2000m 경주에는 총 11차례 출전해 10차례 2위 이내에 들었다. 해당 거리 복승률이 90.9%에 이를 만큼 장거리 무대에서 압도적인 안정감을 자랑한다.



다만 지난해 말 다소 저조한 성적으로 팬들에게 아쉬움을 남겼다. 올해 들어 세 차례 준우승을 기록하며 경기력을 회복하고 있다. 이번 경주가 부활과 정상 탈환으로 이어질지를 확인할 중요한 시험대다.



◆[부경] 스피드영(32전 8/5/9, 수, 6세, 한국, 레이팅 117, 부마: 메니피, 모마: 태피스트리, 마주: (주)디알엠씨티, 조교사: 방동석, 기수: 조인권)

스피드영

지난해 KRA컵 클래식에서 3위를 차지하며 장거리 경쟁력을 입증했다. 풍부한 대상경주 경험과 꾸준한 입상 능력을 갖춰 언제든 상위권 경쟁에 가세할 수 있는 전력이다. 다만 최근 3개 경주에서는 기대에 미치지 못했다. 이번 경주의 관건은 출발 직후 얼마나 안정적으로 자리를 잡느냐다. 초반 손실을 줄이고 선두권과의 격차를 적절히 유지한다면 지난해 입상마의 저력을 다시 보여줄 가능성이 충분하다.



◆[서울] 강풍마(28전 10/6/5, 수, 6세, 한국, 레이팅 117, 부마: 피스룰즈, 모마: 원더드리머, 마주: 박남성, 조교사: 김동철, 기수: 조재로)

강풍마

부산경남 강자들의 우세에 맞설 서울의 유력한 대항마다. 출전마 가운데 가장 큰 체구를 자랑하지만, 강풍마의 진짜 무기는 거대한 체구에서 나오는 힘과 날카로운 추입력이다. 주로 후미권에서 경주를 전개한 뒤 마지막 직선주로에서 승부를 건다. 550㎏이 넘는 거구가 넓은 보폭으로 속도를 끌어올리는 모습은 거대한 기관차가 선두권을 향해 돌진하는 장면을 연상시킨다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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