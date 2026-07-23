한아름송이 남편 이민석, 입대 두 달 만에 전역…무슨 일이 있었나

사진 = 한아름송이 SNS 계정

모델 이민석의 조기 전역 소식이 전해진 가운데, 아내 한아름송이가 직접 입장을 밝혔다.

한아름송이는 22일 자신의 SNS를 통해 남편 이민석의 전역 소식을 전했다.

그는 “민석이는 입대 전부터 정신건강 문제로 치료를 받아왔다”며 치료를 받는 상황에서도 본인의 의지로 현역 입대를 선택해 국방의 의무를 다하기 위해 노력했다고 밝혔다.

하지만 복무 과정에서 증상이 악화됐다. 한아름송이는 “복무 과정에서 증상이 악화되어 군과 의료기관의 판단에 따라 여러 차례 진료와 상담, 심사를 받았다”며 “최종적으로 현역 복무 부적합 판정을 받고 전역하게 됐다"고 설명했다.

이민석은 지난 5월 입대했으며, 약 두 달 만에 조기 전역하게 됐다. 이어 한아름송이는 이번 전역이 단순한 개인의 선택으로 이뤄진 것이 아니라고 강조했다. 그는 “짧거나 간단한 절차를 통해 이루어진 결정이 아니다”라며 “단순히 개인의 의사만으로 결정될 수 있는 사안이 아니며, 관련 규정과 절차에 따라 최종적으로 내려진 공식적인 결과”라고 전했다.

또 “현재는 무엇보다 건강 회복이 가장 중요한 시기라고 생각하고 있다”며 “당분간은 충분한 치료와 회복에 집중하며 시간을 보내려 한다”고 전했다.

끝으로 “늘 응원해 주시고 걱정해 주시는 모든 분들께 진심으로 감사드린다”며 “부디 확인되지 않은 추측이나 억측은 자제해 주시기를 부탁드린다”고 당부했다.

한편 한아름송이와 이민석은 지난해 결혼했으며, 두 사람은 6살 차이의 연상연하 부부다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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