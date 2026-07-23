빌리 츠키, 이런 모습 처음…비키니로 드러난 반전 매력 [스타★샷]

사진 = 츠키 SNS 계정

그룹 빌리 멤버 츠키가 해변에서 반전 매력을 뽐내며 시선을 사로잡았다.

츠키는 22일 자신의 SNS에 “淡路島(아와지시마)”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 츠키 SNS 계정

사진 = 츠키 SNS 계정

사진 = 츠키 SNS 계정

공개된 사진에는 일본 아와지시마 해변을 배경으로 비키니를 입은 츠키의 모습이 담겼다. 바닷바람에 긴 머리를 흩날리며 다양한 포즈를 취한 그는 청량한 분위기와 함께 늘씬한 보디라인을 드러내 눈길을 끌었다.

특히 귀여운 이미지와는 또 다른 성숙한 분위기를 자아내며 색다른 매력을 발산했다. 자연스러운 미소와 여유로운 표정이 어우러져 화보 같은 분위기를 완성했다.

한편 츠키가 소속된 그룹 빌리는 지난 5월 정규 1집 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2(the collective soul and unconscious: chapter two)’를 발매하며 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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