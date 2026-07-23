톡스앤필 코스메틱, 신제품 ‘징크 365 선크림’ 출시

메디컬 코스메틱 브랜드 톡스앤필 코스메틱이 신제품 ‘더마 엑소 워터 쉴드 징크 365 선크림’을 정식 출시하고 다채로운 유통 채널 확장에 나선다고 밝혔다.

신제품은 톡스앤필의 방대한 임상 데이터와 뷰티 노하우를 기반으로 개발된 저자극 무기자차 선크림이다. 시카 엑소좀 600만개와 독자적인 시카 센텔로좀 성분을 함유해 자외선 차단과 피부 장벽 개선을 동시에 돕는다.

브랜드 측에 따르면 눈시림 완화 및 민감성 피부 자극 테스트를 마쳐 매일 부담 없이 바를 수 있는 365일 데일리 선크림으로 유저들의 기대를 모으고 있다.

톡스앤필 코스메틱은 이번 신제품 출시와 함께 소비자 접근성을 높인다. 브랜드 공식 온라인 스토어와 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'에 입점함은 물론, K뷰티 대표 플랫폼인 '올리브영 온라인몰' 입점까지 확정 지으며 온·오프라인 채널 공략에 박차를 가할 예정이다.

브랜드 관계자는 “피부과 시술 후 홈케어가 필요한 고객이나 매일 순하게 사용할 선케어 제품을 찾는 고객들을 위해 다양한 유통 플랫폼 입점을 준비했다”며 “공식몰 및 주요 플랫폼을 통해 진행되는 런칭 혜택과 함께 전문가의 노하우가 담긴 저자극 장벽 선케어를 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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